Парклет и новое освещение установили на улице Льва Толстого в Барнауле

К новому году улицу украсит световой потолок

23 октября 2025, 13:10, ИА Амител

Парклет на Льва Толстого в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается преображение улицы Льва Толстого в рамках проекта "Туристский код". Здесь уже установили уютный парклет – современную площадку для отдыха горожан и гостей города.

Новое пространство со стороны проспекта Ленина оборудовано удобными лавочками, зелеными насаждениями и стильными элементами оформления. Одной из особенностей парклетa стала бесплатная зарядка для телефонов и других гаджетов.

Кроме того, на улице появились новые столбы для уличного освещения.

Напомним, ранее мэрии сообщала о планах до конца года на улице установить световой потолок и указатели в историческом стиле. Все работы ведутся в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".