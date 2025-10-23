Парклет и новое освещение установили на улице Льва Толстого в Барнауле
К новому году улицу украсит световой потолок
23 октября 2025, 13:10, ИА Амител
В Барнауле продолжается преображение улицы Льва Толстого в рамках проекта "Туристский код". Здесь уже установили уютный парклет – современную площадку для отдыха горожан и гостей города.
Новое пространство со стороны проспекта Ленина оборудовано удобными лавочками, зелеными насаждениями и стильными элементами оформления. Одной из особенностей парклетa стала бесплатная зарядка для телефонов и других гаджетов.
Кроме того, на улице появились новые столбы для уличного освещения.
Напомним, ранее мэрии сообщала о планах до конца года на улице установить световой потолок и указатели в историческом стиле. Все работы ведутся в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".
15:27:18 23-10-2025
То есть крыши не будет?