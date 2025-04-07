Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
Менеджер рэпера смог забрать свидетельство о смерти только 7 апреля
07 апреля 2025, 20:30, ИА Амител
Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом в своем Telegram-канале рассказал менеджер артиста.
"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция", – написал он.
Менеджер Техника также уточнил, что рэпера похоронят "в той одежде, в которой ходил в обычной жизни".
Ранее сообщалось, что прощание с Пашей Техником и его отпевание пройдут в храме в Москве. Его тело перевезут в столичный морг не позже 8 апреля.
Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.
В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому.
Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".
20:56:27 07-04-2025
О смерти народных артистов меньше новостей. А тут... Величайший...
22:20:18 07-04-2025
Пофиг
09:09:40 08-04-2025
... На фоне полиорганной недостаточности в связи с длительным приёмом наркотических веществ.
Штош, это было ожидаемо. Лицемерие при жизни, лицемерие после смерти
10:08:11 08-04-2025
Истинная причина того что торчёк - всё, являются НОРные КОТИКИ.