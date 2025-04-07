НОВОСТИКультура

Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника

Менеджер рэпера смог забрать свидетельство о смерти только 7 апреля

07 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника
Фото: социальные сети Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом в своем Telegram-канале рассказал менеджер артиста.

"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция", – написал он.

Менеджер Техника также уточнил, что рэпера похоронят "в той одежде, в которой ходил в обычной жизни".

Ранее сообщалось, что прощание с Пашей Техником и его отпевание пройдут в храме в Москве. Его тело перевезут в столичный морг не позже 8 апреля.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".

Паша Техник / Скриншот из видео YouTube-канала

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утраты Знаменитости Медики

Комментарии 4

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гость

20:56:27 07-04-2025

О смерти народных артистов меньше новостей. А тут... Величайший...

  12 Нравится
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Гость

22:20:18 07-04-2025

Пофиг

  5 Нравится
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Sic semper tyrannis

09:09:40 08-04-2025

... На фоне полиорганной недостаточности в связи с длительным приёмом наркотических веществ.

Штош, это было ожидаемо. Лицемерие при жизни, лицемерие после смерти

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326.422.8.34

10:08:11 08-04-2025

Истинная причина того что торчёк - всё, являются НОРные КОТИКИ.

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