Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника

Менеджер рэпера смог забрать свидетельство о смерти только 7 апреля

07 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: социальные сети Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) стала легочная инфекция. Об этом в своем Telegram-канале рассказал менеджер артиста.

"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция", – написал он.

Менеджер Техника также уточнил, что рэпера похоронят "в той одежде, в которой ходил в обычной жизни".

Ранее сообщалось, что прощание с Пашей Техником и его отпевание пройдут в храме в Москве. Его тело перевезут в столичный морг не позже 8 апреля.

Напомним, Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Рэперу было 40 лет. Его должны похоронить в Москве.

В конце марта музыканта госпитализировали с диагнозом "отравление запрещенными веществами" в Таиланде. Ему диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, после чего ввели в кому.

Из-за критического состояния рэпера не смогли перевезти в Россию. По информации Shot, причиной смерти музыканта стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.

5 апреля 2025 года в Барнауле должен был состояться концерт Паши Техника, но его отменили. Организаторы пригласили всех обладателей билетов на концерт рэпера в Новосибирске, который планировался на 4 апреля. Но и это выступление не состоялось. Позже стало известно, что отмены концерта в Барнауле добилась кибердружина "Русской общины".