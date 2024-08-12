Tele2 отменила плату за звонки на горячие линии по вопросам Курской области

Клиенты оператора теперь смогут звонить на некоторые номера бесплатно

12 августа 2024, 17:25, ИА Амител

Телефон. Звонок / Фото: katemangostar / freepik.com

Абоненты Tele2 теперь могут звонить в экстренные службы и на горячие линии, связанные с ситуацией в Курской область, бесплатно. Tele2 отменила плату за звонки в экстренные службы и на горячие линии для всех своих абонентов, вне зависимости от тарифа и региона.

Теперь абоненты всех тарифных планов из разных регионов России без дополнительных расходов могут звонить на следующие горячие линии:

по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7-4712-72-30-03;

по вопросам выплаты пенсий: 8-800-200-09-79;

по вопросам выплат и гуманитарной помощи в Курске: +7-4712-35-63-16;

в областной гуманитарный центр помощи в Курске: +7-982-331-49-56;

курское отделение Российского Красного Креста: +7-995-268-36-41;

по вопросам передачи вещей на базу аварийно-спасательной службы Курской области: +7-4712-52-65-74, +7-4712-52-65-76;

в штаб #МЫВМЕСТЕ по Курской области: +7-905-158-58-37;

на горячую линию психологической помощи: 8-800-250-18-59.

Отмену платы по указанным номерам ввели в дополнение к бесплатным звонкам на номера 8-800 и к телефону экстренных служб 112.

*Tele2 ("Теле2")