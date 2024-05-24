Tele2 ускорила 4G-интернет в Барнауле с помощью особого метода кодирования сигнала

Благодаря этому выросла емкость сети даже при большом количестве пользователей

24 мая 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KGS8P

Абоненты. Смартфон. Интернет / Фото: Tele2

Tele2* увеличила скорость интернета в Барнауле с помощью технологии MIMO*. Теперь абоненты смогут пользоваться скоростным и стабильным интернетом на смартфонах с поддержкой 4G* даже если сеть перегружена.

MIMO – метод кодирования сигнала, при котором прием и передача данных разделяются.

Решение позволяет улучшить пропускную способность сети: интернет работает стабильнее и быстрее даже в часы пиковых нагрузок.

В Барнауле технологию применили на всех базовых станциях.

Благодаря этому скорость интернета значительно возросла во всем городе: в многоквартирных домах, частном секторе, на улицах, в парках, скверах и других общественных местах.

Теперь клиенты оператора, чьи устройства поддерживают 4G, могут наслаждаться высокой скоростью интернета.

"В прошлом году мы провели рефарминг – перераспределение частот – в Барнауле и добились значительного роста скорости в сети 4G. Запуск технологии MIMO усилил эффект от рефарминга. Мы получили более широкую непрерывную полосу для передачи данных", – говорит директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.По его словам, результатом масштабной модернизации сети Барнаула стало увеличение скорости интернета на 40-50%. Клиенты, которые используют смартфон с поддержкой 4G (а это абсолютное большинство абонентов Барнаула), стали "качать" стабильнее и быстрее".

Напомним, доступная и надежная связь остается приоритетом для Tele2. В 2023 году компания обновила оборудование, устанавливала новые станции, перераспределяла частоты, обеспечивала связью новые объекты и улучшала сигнал в торговых центрах. Кроме того, компания продолжала проекты по преодолению цифрового неравенства, развитию сетей в малых селах и точечному улучшению покрытия.

* Tele2 ("Теле2"); MIMO (Multiple Input Multiple Output – "Мултипл Инпут Мултипл Аутпут"); G​ ("Джи")

Tele2

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