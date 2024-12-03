Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за запрещенный контент

Мессенджер отказался его удалять

03 декабря 2024, 23:45, ИА Амител

Экран смартфона / Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev

Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 4 млн рублей на мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"Суд признал Telegram Messanger inc. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил соответствующее наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей", – рассказала собеседница издания.

Протокол составлен из-за отказа удалить запрещенную информацию, однако в суде не стали уточнять, о каком именно контенте идет речь.

Это не первый случай, когда мессенджер подвергается штрафам за подобные нарушения. Ранее штрафы налагались, в том числе, за публикацию информации о действиях Вооруженных сил России, не соответствующей действительности.