Тепло и метели. О погоде в Алтайском крае днем 21 ноября

Ожидаются гололедные явления и метели

21 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com / Nipun Haldar

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег с дождем. Ожидаются гололедные явления и метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. В конце дня небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.