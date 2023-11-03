Томенко назвал число таксистов на Алтае, решивших выехать из тени на легальную тропу

В регионе регулярно проводятся рейды, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков

03 ноября 2023, 15:00, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

За сентябрь-октябрь в Минтранс Алтайского края поступило больше 2000 заявлений на получение разрешений для работы в такси. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому интернет-сервисы могут передавать заказы только водителям с разрешением на работу таксистом. Раньше такие сервисы строго не контролировались, поэтому водители "уходили в тень" – не заботились о безопасности, не платили налоги.

Томенко подчеркнул, что в регионе регулярно проводятся рейды и выездные мероприятия, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков.

"Алтайский край – первый регион в России, который отстоял во всех судебных инстанциях постановление о наложении административного штрафа за работу в такси без разрешительных документов", – отметил он.

Глава региона указал, что для наведения порядка в этой сфере необходимо, чтобы работа по выявлению нелегальных таксистов была организована во всех муниципалитетах края.