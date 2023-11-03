Томенко назвал число таксистов на Алтае, решивших выехать из тени на легальную тропу
В регионе регулярно проводятся рейды, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков
03 ноября 2023, 15:00, ИА Амител
За сентябрь-октябрь в Минтранс Алтайского края поступило больше 2000 заявлений на получение разрешений для работы в такси. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, с 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому интернет-сервисы могут передавать заказы только водителям с разрешением на работу таксистом. Раньше такие сервисы строго не контролировались, поэтому водители "уходили в тень" – не заботились о безопасности, не платили налоги.
Томенко подчеркнул, что в регионе регулярно проводятся рейды и выездные мероприятия, чтобы пресечь работу нелегальных перевозчиков.
"Алтайский край – первый регион в России, который отстоял во всех судебных инстанциях постановление о наложении административного штрафа за работу в такси без разрешительных документов", – отметил он.
Глава региона указал, что для наведения порядка в этой сфере необходимо, чтобы работа по выявлению нелегальных таксистов была организована во всех муниципалитетах края.
15:25:11 03-11-2023
Противоядие найдут
15:32:20 03-11-2023
И он гордится тем, что из-за побирушек-бездельников во власти цены на такси еще вырастут, а машин станет меньше?
16:26:55 03-11-2023
Серьёзный мужик, крепкий хозяйственник, у такого не забалуешь, такой и край поднимет
16:37:50 03-11-2023
Гость (16:26:55 03-11-2023) Серьёзный мужик, крепкий хозяйственник, у такого не забалуеш... Ясен перец, даст поручение и деваться некуда - воспрянет упавший АК .
22:05:00 03-11-2023
Гость (16:26:55 03-11-2023) Серьёзный мужик, крепкий хозяйственник, у такого не забалуеш... Этот "мужик" ни а армии не служил и не дня не трудился
06:58:59 04-11-2023
Гость (16:26:55 03-11-2023) Серьёзный мужик, крепкий хозяйственник, у такого не забалуеш... Новость-то про Томенко
16:36:09 03-11-2023
Ну а чё, всё прибыль.
22:07:02 03-11-2023
Вам "присланный" ценник, на тачки поднял. Радуйтесь...
07:01:52 04-11-2023
Общественный транспорт надо развивать. А таксисты пусть работать идут
13:15:12 04-11-2023
Гость (16:26:55 03-11-2023) Серьёзный мужик, крепкий хозяйственник, у такого не забалуеш... А ты спроси у него откуда в Норильске люди с такой фамилией появились
22:05:05 04-11-2023
А когда зарплата поднимется, чтобы не подробатывать в такси