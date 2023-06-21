Топ-10 заболеваний, с которыми не берут в армию в 2023 году
Сейчас в разряд больных людей попадает большое количество потенциальных призывников
21 июня 2023, 16:28, ИА Амител
Эксперты компании "ПризываНет" выяснили на основе собственной статистики, как изменились болезни у призывников в России в 2023 году, и назвали десять самых распространенных заболеваний, с которыми не призывают в армию.
"Мы давно работаем и наблюдаем за заболеваниями молодых людей. Действительно, многие болезни помолодели и в тройку лидеров сейчас входят сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с суставами и позвоночником", – отметил медицинский эксперт по призыву и мобилизации Никита Канушин.
В частности, сегодня 20% детей имеют признаки ожирения – по этой причине к 13-14 годам у них развивается артериальная гипертония.
Сейчас в разряд больных людей попадает целая категория молодых и на вид вполне здоровых людей, подчеркнул Канушин.
Рейтинг заболеваний с которыми не берут в армию:
- гипертоническая болезнь;
- остеохондроз;
- сколиоз;
- плоскостопие;
- бронхиальная астма;
- атопический дерматит;
- экзема;
- гипотиреоз;
- нестабильность суставов;
- контрактура суставов.
"Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди причин смерти. Инсульты, инфаркты, атеросклероз, артериальную гипертонию все чаще обнаруживают у молодых. По данным ВОЗ, этим недугом сегодня страдает каждый третий взрослый человек в мире", – рассказали в компании.
Далее идут заболевания опорно-двигательного аппарата – остеохондроз, сколиоз и плоскостопие. К примеру, остеохондроз, который называют преждевременным старением позвоночного столба, все чаще встречается у людей до 30 лет.
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