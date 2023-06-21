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Топ-10 заболеваний, с которыми не берут в армию в 2023 году

Сейчас в разряд больных людей попадает большое количество потенциальных призывников

21 июня 2023, 16:28, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эксперты компании "ПризываНет" выяснили на основе собственной статистики, как изменились болезни у призывников в России в 2023 году, и назвали десять самых распространенных заболеваний, с которыми не призывают в армию.

"Мы давно работаем и наблюдаем за заболеваниями молодых людей. Действительно, многие болезни помолодели и в тройку лидеров сейчас входят сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с суставами и позвоночником", – отметил медицинский эксперт по призыву и мобилизации Никита Канушин.

В частности, сегодня 20% детей имеют признаки ожирения – по этой причине к 13-14 годам у них развивается артериальная гипертония.

Сейчас в разряд больных людей попадает целая категория молодых и на вид вполне здоровых людей, подчеркнул Канушин.

Рейтинг заболеваний с которыми не берут в армию:

  • гипертоническая болезнь;
  • остеохондроз;
  • сколиоз;
  • плоскостопие;
  • бронхиальная астма;
  • атопический дерматит;
  • экзема;
  • гипотиреоз;
  • нестабильность суставов;
  • контрактура суставов.

"Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди причин смерти. Инсульты, инфаркты, атеросклероз, артериальную гипертонию все чаще обнаруживают у молодых. По данным ВОЗ, этим недугом сегодня страдает каждый третий взрослый человек в мире", – рассказали в компании.

Далее идут заболевания опорно-двигательного аппарата – остеохондроз, сколиоз и плоскостопие. К примеру, остеохондроз, который называют преждевременным старением позвоночного столба, все чаще встречается у людей до 30 лет.

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

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