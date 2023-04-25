С чего начинается служба в армии? Репортаж из сборного пункта Алтайского края

Корреспонденты amic.ru побывали на "папанке" и увидели, как алтайские ребята преодолевают последний рубеж между гражданской и военной жизнью

25 апреля 2023, 09:15, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

21 апреля с призывного сборного пункта Алтайского края, который в народе именуют "папанкой", отправились первые новобранцы весеннего призыва 2023. Всего за период его проведения ряды российской армии пополнят 2,5 тысячи алтайских ребят. Что происходит в эти дни на сборном пункте, с каким настроением едут служить парни и как провожают их родители – в репортаже amic.ru.

Вчера школьники, сегодня уже рядовые

Перед большими зелёными воротами сборного пункта Алтайского края на Папанинцев, 192, стоят несколько машин. Около одной из них, волнуясь, переминается женщина лет 45-ти. Сюда она приехала, чтобы забрать гражданскую одежду и телефон сына, а самое главное – ещё раз увидеться со своим Володей. На поезде он и ещё 24 парня в 14:00 отправятся из Барнаула. Нести службу им предстоит в бригаде береговой обороны Крыма.

"На вокзал не поеду: опять расплачусь. Вовка сердится, а я никак не могу себя взять в руки. Скоро должен выйти, здесь и попрощаемся. Волнуюсь, конечно, за него. Служить будет вблизи зоны спецоперации. Говорят, что срочников на СВО не отправляют, но всё равно страшно", – говорит женщина.

Калитку КПП нам с фотографом открывает дневальный. После сверки документов попадаем на территорию призывного пункта. Внутри здания очень много ребят – только в ближайшие два дня с "папанки" отправят 117 новобранцев. Многие из них совсем юные, на первый взгляд даже кажется, что это школьники. Большинство уже получили так называемую "офисную форму" и сейчас усердно крепят к бушлатам свои первые погоны.

















Парни крепят свои первые погоны / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Всего за год через призывной пункт Алтайского края в среднем проходит около 5 тысяч кандидатов в солдаты. Но в итоге служить идут не все, отмечает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края полковник Андрей Круглов. Порядка 50-60 человек отправляют домой по итогам медосмотра.

"У нас врачи проводят медосмотр, а в районах – медосвидетельствование. Есть те, кому нельзя служить по состоянию здоровья, а их пытаются отправить в армию. Какой-то врач мог принять неверное решение, но мы на призывном пункте выполняем барьерную функцию. Нельзя допустить такое нарушение прав. Те ребята, кто сегодня здесь, уже прошли медосмотр и профессионально-психологическое тестирование. По этим результатам были сформированы команды, в которые новобранцы и будут направлены для несения военной службы. С парнями пообщались представители этих команд и сформировали свои списки", – рассказывает Круглов.

Конечно, многие ребята мечтают попасть в элитные войска, отмечает Андрей Круглов. Например, кандидатов для президентского полка отобрали ещё в феврале. В него берут парней ростом от 175 до 185 сантиметров. Кроме этого, оценивается состояние здоровья (только категория "А"), образование, морально-деловые качества как самого призывника, так и его родственников. К примеру, если в семье кто-то из родителей был судим, дорога призывнику сюда будет закрыта. Всего на Красную площадь попадут в этот призыв 15 человек из Алтайского края. Сейчас их проверяют на пригодность, сама отправка запланирована на 22 июня.

















Ближайший год они будут каждый день шнуровать берцы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Ещё одна мечта призывников – десантура. Но и сюда берут только с категорией здоровья "А" и ростом не ниже 170 сантиметров. А ещё парни не должны бояться высоты и подтвердить при прохождении психологических тестов высокую психическую устойчивость, говорит Андрей Круглов. Большое значение тесты играют и при распределении в такие виды вооружённых войск, как разведка, морская пехота и морфлот.

Назначения в команды

Чаще всего до места назначения солдаты добираются поездами, но порой – и авиацией. На призывном пункте парни в среднем проводят двое суток, отмечает полковник. Сразу после прибытия новобранцев ставят на котловое довольствие: каждого обеспечивают горячим трёхразовым питанием. Живут это время они в казарме. Помимо формы, мальчишкам выдают банковские карты – на них ежемесячно будут зачислять денежное довольствие в размере 2,5 тысячи рублей.

На каждого из парней заводят и персональные электронные карты, которые содержат паспортные данные и информацию об образовании. Уже в части в неё будут вносить сведения о присвоенных воинских званиях, назначении на должности и полученной военно-учётной специальности. После увольнения в запас карта останется на руках военнослужащего, чтобы предоставить в военкомат в качестве документа для постановки на учёт.

"Могу сказать определённо: дефицита новобранцев в этот весенний призыв нет. Многие добровольно приходят в военкомат, когда по каким-то причинам не получают повестки. Но есть и уклонисты. К счастью, их немного, в среднем от 10 до 15 человек. Это те, кто получили повестку и умышленно не прибыли в военкомат", – говорит Андрей Круглов.

















Через несколько часов они разъедутся по разным уголкам России / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В числе тех, кто в военкомат пришёл добровольно, Тимофей Антонов. Ещё лет в 13 он твёрдо решил, что обязательно пойдет служить, и когда в осенний призыв 2022 года ему не пришла повестка, он забеспокоился. Обратился в Тальменский военкомат, к которому был приписан, и тут выяснилось, что на него не заведено личное дело.

"Меня распределили в мотострелковую бригаду, я очень рад. Туда кого попало не берут. Служить буду под Питером. Из Тальменки со мной едут ещё двое ребят. Всего нас набрали 32 человека. Настрой у всех боевой", – говорит Антон Тимофеев.

В мотострелки берут только выносливых, психически здоровых парней, подтверждает представитель группы сопровождения ефрейтор Пётр Пьянзин. Были кандидаты, которые отбор не прошли, отмечает военный.

"У нас боевая часть, поэтому отбор очень серьёзный. С судимостями мы не берём. Категории годности к военной службе должны быть не ниже "Б3". С каждым кандидатом беседовали индивидуально. Чем старше ребята, тем осознаннее они подходят к службе. Желательно, чтобы уже было водительское удостоверение. Например, трактористы зачастую становятся механиками-водителями", – объясняет Пётр Пьянзин.

Были среди призывников и те, кто сразу заинтересовался как заключить контракт, рассказывает ефрейтор. Сначала с такими ребятами в части подписывают документы, они проходят военно-врачебную комиссию. За этим этапом следуют три месяца испытательного срока и подготовки.

Без сенсорных телефонов и алкоголя

Список из 25 новобранцев для отдельной железнодорожной бригады уже сформировал и старший группы сопровождения Владимир Кондренко. В Барнаул он и ещё двое представителей его военной части прибыли 19 апреля. За новобранцами капитан ездит по всей России, но в Алтайский край приехал впервые.

















Построение перед отправкой / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Все ребята отличные, здоровые, крепкие моральным духом, все хотят служить. Ни один не плакался, что мы не хотим ехать в Ярославль. А такие случаи бывают. Все, конечно, мечтают попасть в ВДВ, но железнодорожные войска – это своя десантура. Кто-то по старой памяти сравнивает нас со стройбатом, которого давно нет. На самом деле без нас не будет существовать ни тыл, ни передовая. Самый большой объём грузов проходит через железную дорогу. Если какой-то мост подорван, мы выезжаем и наводим железнодорожные мосты-ленты или наплавные. В июне будут учения и парни будут всё это отрабатывать на практике", – рассказывает капитан.

Владимир добавляет, что всех кандидатов они проверили на наркотики и признаки алкогольного опьянения. Все "чистые" и у каждого хорошая медицинская характеристика, добавляет Владимир Кондренко. Поезд с новобранцами из Барнаула отправился тоже 21 апреля.

Капитан отмечает, что в часть с собой можно брать только кнопочные телефоны, сенсорные – под запретом. В дороге технику изымать у новобранцев не будут, а вот по прибытии в часть их придётся сдать командиру учебной роты. Все смартфоны отправят на домашний адрес солдат.

















Группа сопровождения рассказывает о критериях при отборе новобранцев / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Сенсорными телефонами пользоваться запрещено. У нас с этим очень строго. Даже офицеры сдают их на КПП. Кнопочные аппараты ребятам выдают в среду и на выходных на определённое время, чтобы они могли позвонить родным и девушкам. Все посылки, приходящие в часть, проверяются. Если нашли смартфон – сразу отправляем назад. А если такой телефон будет обнаружен у солдата, составляем акт изъятия, а его хозяина отправляем минимум на 10 дней на гауптвахту. Если будут обнаружены снимки военной части, то наказание будет куда серьёзнее", – отмечает Владимир Кондренко.

Эти правила новобранцу из Хабаров Сергею Зайцеву хорошо известны, поэтому с собой он взял только кнопочный телефон. Служить парень будет в ракетных войсках в посёлке Сибирском и рассчитывает, что время от времени к нему будут приезжать любимая жена с четырёхмесячным сыном. Поэтому лишние проблемы ему не нужны, отмечает Сергей.

На службу в частях вблизи с домом солдаты обычно попадают из-за особого семейного положения: больные родители, есть ребёнок или беременная жена. По таким обстоятельствам в ракетчики распределили и Руслана Гребенникова.

"Моя супруга сейчас беременная, срок ещё маленький, не знаем, кто у нас будет. Сейчас отслужу, а потом планирую устроиться в Росгвардию. Вообще, я считаю, что каждый уважающий себя мужчина, вне зависимости от обстоятельств, должен пройти этот путь и отдать долг Родине", – убеждён Руслан.

Пока мы разговариваем с будущими ракетчиками, на плацу уже строят две команды перед их отправкой на вокзал. Несколько слов напутствия от старших по званию, общая фотография на память и ребята по одному ровным шагом проходят в автобусы. Через несколько дней все они будут уже в расположении своих частей и как один начнут обратный отсчёт до дембеля.