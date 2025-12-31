Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru вспоминает традиции советского Нового года и сравнивает их с современным праздником

31 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Какие у вас ассоциации со словами "советский Новый год"? Мандарины, запах елки, хоккей и шуршащая фольга от шоколада, отвечают ведущие "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон и Евгения Даровская. Наша съемочная группа отправилась в путешествие в прошлое, чтобы окунуться в традиции советского Нового года и посмотреть, что оттуда можно привезти в сегодня. Узнаем, каким был настоящий новогодний подарок для советского школьника и можно ли его составить сегодня. Вспомним любимые новогодние блюда того времени и сделаем современный салат селедка под шубой с брусникой и печеными овощами. Побываем в резиденции Деда Мороза в Барнауле и выясним, о чем просили наши мамы и папы, когда были маленькими, и чего желают современные дети. А еще – увидим, как делают настоящую глиняную елочную игрушку.

01:05 "Вкусно, но не так". О том, как выглядел и что в себя включал советский новогодний подарок. Вспоминает Дмитрий Негреев, историк и главный редактор ИА "Атмосфера". Ведущие "Переговорки", не стесняясь, едят конфеты и сравнивают их вкус с советскими.

05:07 Как осовременить самый популярный советский салат селедка под шубой? Бренд-шеф "Студии вкуса" Михаил Хмелинин делится авторскими фишками.

07:23 "И чуточку любви". Михаил рассказывает о новогодних традициях своей семьи, и о том, что ставили на стол, когда Миша был маленький.

08:50 В свой салат селедка под шубой Михаил добавляет бруснику (которую делал на манер глинтвейна), домашний майонез и овощи, запеченные на соли. Все рецепты – в видео.

12:09 Завершающий этап салата. Кстати, сделать его лучше 30 декабря, чтобы он пропитался, рекомендует Михаил.

13:55 Можно ли селедку в этом салате заменить красной рыбой?

14:41 В гостях в барнаульской резиденции Деда Мороза. А вы знаете, что 40% писем зимнему волшебнику присылают взрослые?

16:02 "Не хватает любви и тепла". О чем просили волшебника наши мамы и бабушки и о чем просят современные дети.

17:40 Как правильно загадывать желание? Секрет от Деда Мороза.

18:13 Какой была настоящая советская новогодняя игрушка. Рассказывают Владимир Москвитин, директор народного художественного промысла "Турина гора", и художник-керамист Ольга Евсюкова. Узнали также, почему во все времена ценятся "несовершенные" ручные игрушки.

20:47 "Сейчас будет интересненько". Ольга Евсюкова показывает, как рисовать елки на глиняных игрушках.

22:42 Что происходит с игрушкой после того, как ее раскрасили?

23:28 Дед Мороз рассказывает и показывает, где хранятся все письма, которые ему написали.

24:48 О том, что такое волшебство на самом деле?

25:42 С Новым годом! Что пожелал всем жителям Алтайского края Дед Мороз в 2026 году.