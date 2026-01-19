"Их можно купить". Зачем Трампу Гренландия и почему его притязания разрушают НАТО

Президент США подготовил пять планов аннексии северного острова, утверждают западные СМИ

19 января 2026, 07:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Намерение Дональда Трампа заполучить принадлежащий Датскому королевству остров Гренландия стало очередным политическим ударом по мировому порядку. Чтобы доказать серьезность намерений, 17 января президент США ввел десятипроцентные пошлины в отношении восьми стран, чья позиция по этому вопросу его категорически не устраивает. Amic.ru знакомит читателей с некоторыми оценками этой скандальной ситуации, которая в ближайшем будущем может стать поводом для серьезных политических потрясений.

Пошлины и потешные полки Европы

В списке стран, обложенных "гренландской" пошлиной, оказались Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия. Все они, за исключением Соединенного королевства, входят в ЕС. Товары из Евросоюза, напомним, ранее уже были обложены 15-процентной трамповской "надбавкой".

Но это еще не все. Если указанные государства окажутся несговорчивыми, с 1 июня тариф возрастет до 25%, пообещал хозяин Белого дома. Тарифы будут действовать до тех пор, пока сделка о приобретении Гренландии не будет совершена.

Стоит напомнить, что эти пошлины введены после того, как угрозы со стороны Трампа заставили европейские страны предпринять символический шаг, который, впрочем, вызвал множественные саркастические реакции в мире, – отправку на остров военнослужащих. В мировых СМИ фигурирует предварительный список стран, отправивших своих военных и их количество. Перечень таков:

Франция – 15 военнослужащих;

Германия – 13;

Швеция – 3;

Норвегия – 2;

Финляндия – 2;

Великобритания – 1;

Нидерланды – 1.

Все эти государства теперь обложены новыми американскими тарифами.

Впрочем, немецкие военные уже получили приказ покинуть остров, утверждает газета Bild.

Трамп также написал в своей соцсети Truth Social, что США "много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны" и теперь "настало время Дании отплатить тем же – на кону мир во всем мире".

«Китай и Россия хотят завладеть Гренландией, и Дания ничего не может с этим поделать. В настоящее время у них есть две собачьи упряжки для защиты, одна из которых была приобретена недавно. Только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Дж. Трампа могут играть в эту игру, и притом очень успешно!» – распалялся американский лидер.

Решение об отправке в Гренландию военных он назвал "рискованной игрой".

«Это очень опасная ситуация с точки зрения безопасности и выживания планеты. Потому для защиты глобального мира и безопасности необходимо принять решительные меры, чтобы эта потенциально опасная ситуация закончилась быстро и без вопросов», – написал американский президент в Truth Social.

Конгресс к обсуждению готов

Трампа не успокоили даже заверения главы датского МИД Ларса Лёкке Расмуссена о том, что Россия и Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

«Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере, угрозы, с которой мы не можем справиться. К примеру, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией», – сообщил Расмуссен на пресс-конференции.

В ответ на введение пошлин восемь стран – членов НАТО выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Вашингтон в подрыве трансатлантических отношений.

«Угрозы введения пошлин подрывают трансатлантические отношения и таят в себе риск эскалации. Мы и впредь будем реагировать единым фронтом и согласованно. Мы полны решимости сохранить наш суверенитет», – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой германского правительства.

Кроме того, подписавшие заявление политики выразили "полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии".

«Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем», – сказано в заявлении.

Впрочем, уже в скором времени американский конгресс может рассмотреть законопроект об аннексии Гренландии – его внес республиканец Рэнди Файн.

«Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, – это жизненно важный ресурс национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – пояснил свою инициативу Файн.

Финансы поют гренландцам

Приобретение Гренландии может обойтись американцам в сумму не менее 700 млрд долларов, сообщает канал NBC со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, американские высокопоставленные лица обсуждали возможность денежных выплат жителям острова, чтобы убедить их отделиться от Дании, утверждает агентство Reuters, также ссылаясь на неназваные источники.

«Хотя точная сумма в долларах и логистика любого платежа неясны, официальные лица США, включая помощников Белого дома, обсуждали цифры в диапазоне от 10 000 до 100 000 долларов на человека… Идея прямых выплат жителям Гренландии, заморской территории Дании, является одним из объяснений того, как США могут попытаться "купить" остров с населением 57 000 человек, несмотря на то, что власти Копенгагена и Нуука настаивают на том, что Гренландия не продается», – говорится в материале агентства.

Всего в багаже Дональда Трампа также содержится четыре способа завладеть желаемой северной территорией, пишет The Times – вооруженное вторжение, политико-дипломатическое принуждение, свободная ассоциация (по типу тех, что США имеют с некоторыми островными государствами Тихого океана) и сохранение в составе Дании, но с усилением американского военного присутствия.

Впрочем, издание Politico уверяет, что наиболее предпочтительным для Трампа является организация референдума, который позволил бы острову сначала обрести независимость, а затем войти в состав США.

«Президент Дональд Трамп и его ближайшие помощники предпочитают такой путь к установлению контроля США над Гренландией: они побуждают местных жителей голосовать на референдуме о присоединении к Соединенным Штатам», – говорится в публикации.

Именно продвижением этой процедуры в настоящее время якобы заняты помощники американского лидера. Один из источников Politico утверждает, что Трампа не слишком беспокоит реакция на его заявления самих гренландцев, поскольку он считает, что их "можно купить".

Европа "геополитически слепа"

Ситуация вокруг Гренландии выявила слабость Европы в геополитических конфликтах, считает немецкая газета Bild.

«Гренландия имеет большое геостратегическое значение для Запада. Даже если средства, которыми действует Дональд Трамп, весьма сомнительны, верно то, что мы недостаточно подготовились к потенциальным конфликтам в будущем», – цитирует издание профессора экономики, завкафедрой экономической теории Университета Фридриха-Александра (FAU) в Нюрнберге/Эрлангене Веронику Гримм.

«По ее мнению, в Европе были "слепы в геополитическом плане": "Европа должна срочно укрепить свою экономическую мощь путем реформ и инвестировать в свою обороноспособность". Европейцы должны взять на себя инициативу и начать переговоры», – пишет Bild.

Амбиции Трампа фактически уничтожают блок НАТО, полагает испанская газета La Vanguardia.

«Судебно-медицинские эксперты определят точный момент распада НАТО, точный день, когда ее мозг, несмотря на все еще бьющееся сердце, показал прямую линию на электроэнцефалограмме. В минувшую среду министры иностранных дел Дании и Гренландии, Ларс Лёкке Расмуссен и Вивиан Моцфельдт, прилетели в Вашингтон с тщетной попыткой обуздать оккупационные амбиции Дональда Трампа. Все было зря», – горестно отмечает издание в материале под кричащим заголовком "НАТО умирает".

Политолог Александр Носович в своей колонке для РИА Новости попытался обозначить точки влияния украинского конфликта на ситуацию с "островом раздора".

«Для Соединенных Штатов Гренландия, безусловно, важнее Украины, а вот для сторонников сохранения коллективного Запада Украина безоговорочно важнее Гренландии. Потому что проект "Украина – анти-Россия" – это проект экзистенциальной борьбы с русскими, которая 80 лет назад и породила "коллективный Запад"», – пишет Носович.

Он считает, что страны ЕС могут попытаться предложить Трампу сделку: он получает Гренландию, а взамен продолжает помогать Киеву.