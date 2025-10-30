Трамп жал руку Си Цзиньпину 25 секунд и озолотил "лудоманов", поставивших на такой исход

Рукопожатие стало предметом ставок на платформе Polymarket

30 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в южнокорейском Пусане, которые длились около часа и сорока минут.

Кадры их встречи, опубликованные на YouTube-канале Magno News, привлекли внимание пользователей необычным моментом – продолжительным 25-секундным рукопожатием лидеров.

Как отмечается, рукопожатие стало предметом ставок на платформе Polymarket, где пользователи угадывали, сколько времени продлится контакт. Вариант "больше 10 секунд" оказался выигрышным и принес участникам значительные выплаты.

Во время встречи Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров и отметил, что Си Цзиньпин – "очень хороший переговорщик". Глава КНР, по наблюдениям журналистов, в момент рукопожатия сохранял сдержанность и не комментировал происходящее.

Ранее Дональд Трамп прилетел в Малайзию с официальным визитом и устроил зажигательные танцы с местными жителями. Главу Белого дома встретили американскими флагами и традиционными малазийскими танцами. После короткой беседы с премьером Малайзии Трамп присоединился к танцующим.