"Не достигнем нужной цели". Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште
При этом глава Белого дома по-прежнему настроен на урегулирование украинского конфликта
23 октября 2025, 07:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп отменил запланированный саммит с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Со слов главы Белого дома, они не смогут достичь нужной цели. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – сказал он журналистам.
При этом Трамп добавил, что планирует встретиться с Путиным в будущем. Также он заявил, что все еще настроен на урегулирование украинского кризиса.
После этого глава Соединенных Штатов анонсировал новые антироссийские санкции против двух нефтяных компаний.
«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», – отметил американский лидер.
Как уточняет РБК, министерство финансов США уже ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий. Представители власти заявили, что такие меры приняли из-за "отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о личной встрече в Венгрии по телефону 16 октября. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писало, что саммит предварительно намечен на 30 или 31 октября.
Однако позже Трамп рассказал, что еще не принял решение о переговорах с Путиным. Он пояснил, что не намерен тратить время впустую на встрече в Венгрии.
07:44:12 23-10-2025
- "При этом Трамп добавил, что планирует встретиться с Путиным в будущем. Также он заявил, что все еще настроен на урегулирование украинского кризиса."-------------------Планирует. черт бы его побрал!Так может случится, что закончится президентский срок.
07:50:24 23-10-2025
Гость (07:44:12 23-10-2025) - "При этом Трамп добавил, что планирует встретиться с Путин... Так у Трампа есть возможность переизбраться на второй срок.
У Путина вообще неограниченные временные возможности для переизбрания.
08:14:08 23-10-2025
Вообще когда люди гибнут каждый день, лица, которые на это влияют глобально, по-хорошему бы заперлись, никого не пускали, и не вышли бы, пока не решили вопрос.
Так иногда делают отдел бухгалтерии в крупных компаниях, когда НДС считают и сдают отчёт. А время мало. Только тут не бумаги и отчёты, а жизни людей.
08:38:24 23-10-2025
Гость (08:14:08 23-10-2025) Вообще когда люди гибнут каждый день, лица, которые на это в... ну пятничные новостные блокбастеры с музыкальными вставками в новостях как в боевиках - сами себя не напишут
08:40:53 23-10-2025
Гость (08:14:08 23-10-2025) Вообще когда люди гибнут каждый день, лица, которые на это в... Вот поэтому ты простой обыватель, который ничего не решает, мыслишь очень плоско и неглубоко.
08:15:55 23-10-2025
Шоу маст шоу он
Бедные пацаны
08:28:54 23-10-2025
Дональд Трамп отменил встречу --- плохо, конечно, но получается, что и договорнячка не будет
08:39:31 23-10-2025
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
09:23:28 23-10-2025
Гость (08:39:31 23-10-2025) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Логика в стиле "упал - отжался", клал Трамп на любую роту из любой элиты.
08:41:43 23-10-2025
Гм... как у них башка не лопнет?), затеять войнуху, вести ее, одновременно принуждать к миру, под этим предлогом ввести сранкции, запрещать и препятствовать торговать, городить прямо противоположную хрень по любому поводу, при этом обвинять во всем РФ и хотеть премию мира...Гм...мир западный скинул окончательно с себя все маски лживые, лицемерные которые носил столетия..)и предстал миру во всей свое красе,) и мысль такая в заключении, судить в Нюрнберге следовало запад и их ставленника алоизыча, сечас это хрипатое существо, для них все впереди.
09:56:35 23-10-2025
гостььь (08:41:43 23-10-2025) Гм... как у них башка не лопнет?), затеять войнуху, вести ее... а это у американцев в генах - наживаться на войне. Вспомните, как они развивали свою экономику в годы ВОв. СССР жертвовала десятками миллионов жизней, а Америка продавала под проценты оружие, припасы. А теперь кричит, что Она победитель главный во второй мировой войне. Кому война - беда, а кому - мать родна.
09:13:59 23-10-2025
Видимо, "на слабо" проверяли, надеялись посрамить...
09:16:58 23-10-2025
У капитала нет границ и нет отечества.
09:51:15 23-10-2025
вот будут достигнуты все цели СВО, тогда и можно встретиться. И опять Трамп будет говорить, что он остановил еще одну войну. А сейчас встречаться нет смысла.
10:14:02 23-10-2025
гость (09:51:15 23-10-2025) вот будут достигнуты все цели СВО, тогда и можно встретиться... Он берет и что то делает. А мог просто наслаждаться жизнью, пить вино и кататься на яхтах.
10:14:42 23-10-2025
гость (09:51:15 23-10-2025) вот будут достигнуты все цели СВО, тогда и можно встретиться... смысл остановить войну всегда есть, потому что каждая жизнь ценная.
Но сужденное не изменить. Граница пройдёт по Днепру. Разделится Украина на левобережную и правобережную. Сейчас до Днепра ещё не везде дошли. Вечная память павшим, потерпевшим от украинского предательства!
10:31:20 23-10-2025
Сначала Одессу с Киевом надо освободить, а уж потом садиться за стол переговоров...
10:46:17 23-10-2025
Спектакль продолжается без антракта
10:54:50 23-10-2025
В самом начале уже было:"садиться за стол переговоров".Кто выбросил в урну уже готовые документы о перемирии.К тому же главный на то время дипломат всея европы боррель сказал:"Все решится на поле боя".А трамп сейчас ему прямо в лицо плюёт.
11:26:05 23-10-2025
Гость (10:54:50 23-10-2025) В самом начале уже было:"садиться за стол переговоров".Кто в... да Россия приложила все какие можно усилия, чтобы не было войны.
10:57:04 23-10-2025
Уважаемые комментаторы! Не надо сравнивать Великую Отечественную и противостояния социализма и капитализма с настоящим временем.
Напомню сейчас у нас социализму нету, от слова вообще. Мы быстренько построили мононопольно-государственный капитализм, с приоритетами для друзей. И ругаем капитализм в Америке!?
11:21:01 23-10-2025
Гость (10:57:04 23-10-2025) Уважаемые комментаторы! Не надо сравнивать Великую Отечестве...
в вопросе войны не важно, какой политический строй в стране
патриотизм, память генную никто не отменял.
По-простому, если объяснить, почему идет война: Украина, вернее режим Зеленского, предала своих ближайших братьев-славян русских, белорусов. Поверила Европе больше, чем нам. Пошла войной против нас еще в Донбассе. А мы защищались - помогали Донбассу как могли. Не мы начали эту войну.
Сейчас воюем со всем мировым милитаризмом. Интересно, что уничтожаем оружие, которым сами насытили мир еще в советское время. Вся мощь военная Европы и США против нас. Украинцам не за что обижаться на нас. Всё что мы когда-то строили на Украине, то сейчас и разрушается. Мы построили, мы и разрушим за предательство. А Украина сохранится - только та часть, что мы освободим. Освобождаем, чтобы сохранить.
12:33:14 23-10-2025
Гость (10:57:04 23-10-2025) Уважаемые комментаторы! Не надо сравнивать Великую Отечестве...
Очень даже надо сравнивать! Потому что ничего не изменилось! Как хотели они Россию уничтожить, так и сейчас хотят. Никто и никогда не собирался с нами дружить, у них одна цель -УНИЧТОЖЕНИЕ нас как нации. Зарубите себе это на носу и не пишите дурость всякую.
12:58:43 23-10-2025
Америка против войны, это как пчёлы против мёда... смешно, почти все войны за последние сто - полтораста лет кто начинал, с чей подачи?
13:53:08 23-10-2025
Эта игра в пин понг уже начинает надоедать , честное слово