При этом глава Белого дома по-прежнему настроен на урегулирование украинского конфликта

23 октября 2025, 07:25, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный саммит с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Со слов главы Белого дома, они не смогут достичь нужной цели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», – сказал он журналистам.

При этом Трамп добавил, что планирует встретиться с Путиным в будущем. Также он заявил, что все еще настроен на урегулирование украинского кризиса.

После этого глава Соединенных Штатов анонсировал новые антироссийские санкции против двух нефтяных компаний.

«Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго», – отметил американский лидер.

Как уточняет РБК, министерство финансов США уже ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних предприятий. Представители власти заявили, что такие меры приняли из-за "отсутствия у России серьезной заинтересованности в мирном процессе".

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о личной встрече в Венгрии по телефону 16 октября. Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме писало, что саммит предварительно намечен на 30 или 31 октября.

Однако позже Трамп рассказал, что еще не принял решение о переговорах с Путиным. Он пояснил, что не намерен тратить время впустую на встрече в Венгрии.