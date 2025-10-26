Трамп прилетел в Малайзию и устроил зажигательные танцы с местными жителями. Видео

Американский лидер исполнил традиционный малайзийский танец вместе с людьми, которые встречали его в аэропорту

26 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп прилетел в Малайзию с официальным визитом. Вместе с жителями, встречавшими его в аэропорту, он исполнил зажигательный танец, чем вызвал всеобщий восторг. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Главу Белого дома встретили американскими флагами и традиционными малазийскими танцами. После короткой беседы с премьером Малайзии Трамп присоединился к танцующим. Кадры с места событий попали в Сеть.

Отметим, что Трамп прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ожидается, что в альянс вступит новая страна – Восточный Тимор.

Напомним, накануне Трамп назвал новое условие для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер отменил саммит с российским коллегой в Будапеште, назначенный предварительно на конец октября.