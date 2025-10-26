Трамп прилетел в Малайзию и устроил зажигательные танцы с местными жителями. Видео
Американский лидер исполнил традиционный малайзийский танец вместе с людьми, которые встречали его в аэропорту
26 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп прилетел в Малайзию с официальным визитом. Вместе с жителями, встречавшими его в аэропорту, он исполнил зажигательный танец, чем вызвал всеобщий восторг. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.
Главу Белого дома встретили американскими флагами и традиционными малазийскими танцами. После короткой беседы с премьером Малайзии Трамп присоединился к танцующим. Кадры с места событий попали в Сеть.
Отметим, что Трамп прибыл в Малайзию для участия в саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ожидается, что в альянс вступит новая страна – Восточный Тимор.
Напомним, накануне Трамп назвал новое условие для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер отменил саммит с российским коллегой в Будапеште, назначенный предварительно на конец октября.
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», – заявил глава США журналистам.
13:16:58 26-10-2025
Борис Николаевич круче дережировал! Душевнее, искреннее...
14:14:54 26-10-2025
Клоун
14:35:32 26-10-2025
Петрушка.... Колпак с колокольчиками... и колпак на голову.
20:02:19 26-10-2025
Маразм в стиле Ельцина!