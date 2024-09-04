Три убийства осталось рассмотреть в суде по делу возможного маньяка Манишина

4 сентября суд закончил исследовать обстоятельства убийства 16-летней Лилианы Вознюк

04 сентября 2024, 15:30, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным в Калманке / Фото: amic.ru

Калманскому районному суду осталось рассмотреть три убийства возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Эти эпизоды касаются смертей семнадцатилетних девушек Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. На заседании 4 сентября суд закончил изучать обстоятельства исчезновения 16-летней Лилианы Вознюк. Об этом amic.ru рассказали в суде.

Всего на рассмотрение убийства 16-летней Лилианы Вознюк потребовалось два судебных заседания. На первом, которое состоялось 2 сентября, были оглашены ранее данные показания одной из потерпевших (на суде потерпевшая – это не только жертва, но и, например, ее родственники), а также были исследованы материалы дела. На втором заседании, 4 сентября, (оно стартовало в 13:00 и продлилось около часа) суд исследовал показания подсудимого. Планировался и опрос свидетеля, но он на процесс не явился, сообщили в суде.

Отметим, что Лилиана Вознюк пропала 28 июля 2000 года в АлтГТУ. Девушка отправилась в вуз на консультацию перед последним экзаменом. Голову абитуриентки следователи отыскали еще в 2001 году недалеко от села Новороманово, а тело обнаружили только в 2023-м, тоже возле села Новороманово. На место, где находятся останки, указал сам Манишин, рассказывали следователи.

На следующем заседании, которое состоится в Калманском районном суде 9 сентября в 11 часов, рассмотрят эпизод с убийством 17-летней Ольги Шмаковой. 1 августа 2000 года она отправилась в АлтГТУ, чтобы узнать результаты вступительных экзаменов. Посмотрев списки, девушка поняла, что не прошла на факультет информатики – ей не хватило всего трех баллов. В последний раз ее видели в фойе главного корпуса университета.

"На суд пригласили свидетелей, согласно обвинительному заключению. Там есть и потерпевшие, и свидетели. Их позвали очно, но они могут ходатайствовать о выступлении по видеосвязи", – рассказали в суде.

Напомним, что Виталий Манишин был арестован в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Затем мужчина признался еще в 10 убийствах, среди которых были и преступления так называемого "политеховского" маньяка. Список жертв можно увидеть здесь.

Спустя год, в мае 2024 года, дело передали в Калманский районный суд. На текущий момент в суде уже изучили обстоятельства убийств Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой и Лилианы Вознюк.

Манишина обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Вероятно, пожизненного лишения свободы он не получит, потому что срок давности по убийствам давно прошел. Однако родители девушек выступают только за такой приговор, рассказывал amic.ru отец последней жертвы маньяка, 17-летней Ксении Киргизовой.