Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
16 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 16 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Павловский тракт снова сковал большой затор, протянувшийся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до Малого Павловского тракта. Придется постоять и на ул. Попова – движение затруднено на пересечении с ул. Энтузиастов и пр. Космонавтов.
Здесь большие пробки образовались от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также движение транспорта встало в микрорайоне Лазурный.
Пробки снова сковали Змеиногорский тракт у строящейся развязки и Южный – от СНТ "Сибирский садовод" до пересечения с ул. Герцена.
Также этим утром движение затруднено на следующих улицах города:
- ул. Матросова;
- ул. Гоголя;
- ул. Юрина;
- ул. Советской Армии;
- ул. Солнечная Поляна;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пр. Дзержинского.
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