Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

16 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 16 декабря на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Попова

Этим утром Павловский тракт снова сковал большой затор, протянувшийся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Попова до Малого Павловского тракта. Придется постоять и на ул. Попова – движение затруднено на пересечении с ул. Энтузиастов и пр. Космонавтов.

Власихинская

Здесь большие пробки образовались от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Также движение транспорта встало в микрорайоне Лазурный.

Южный и Змеиногорский тракты

Пробки снова сковали Змеиногорский тракт у строящейся развязки и Южный – от СНТ "Сибирский садовод" до пересечения с ул. Герцена.

Также этим утром движение затруднено на следующих улицах города: