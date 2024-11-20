Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов

20 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Автомобили / Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Утром 20 ноября на дорогах Барнаула образовались 9-балльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском большая пробка тянется от Малахова до пересечения с Фурманова. На Строителей – перед ТЦ Galaxy и за ним в сторону Красноармейского. На Советской Армии также большое скопление автомобилей.

Власихинская

Здесь заторы образовались от Шумакова до Попова, а также в районе кладбища и частного сектора. Кроме того, в направлении Власихинской движение затруднено по шоссе Ленточный бор.

Кутузова

Традиционная большая утренняя пробка – на улице Кутузова. Ее длина сегодня – 2,35 километра.

Змеиногорский и Южный

На обоих трактах пробки собрались в районе строящейся развязки. На Змеиногорском также много машин от института Лисавенко до базы "Динамо".

Где еще собрались пробки

Затрудненная дорожная обстановка также наблюдается на участках улиц Попова, Малахова, Солнечная Поляна, Юрина, Северо-Западная, Матросова и ряде других.