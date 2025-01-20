Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

20 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 20 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Новая рабочая неделя начинается с пробок на Павловском тракте – движение здесь затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Также затор образовался от ул. Попова до ул. Сиреневой.

Власихинская

Для ул. Власихинской утренние заторы тоже не стали исключением. Большая пробка тянется от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, движение транспорта сковано в микрорайоне "Лазурный".

Змеиногорский и Южный тракты

Барнаульским водителям предстоит набраться терпения – Змеиногорский тракт скован от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Постоять придется и на Южном тракте – здесь пробка протянулась от остановки общественного транспорта "1-й Сибирский садовод" до Лесного тракта.

Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города: