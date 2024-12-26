Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
26 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Утром 26 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром большой затор сковал пр. Строителей. Пробка тянется от бульвара Защитников Сталинграда до ТЦ Galaxy. Также движение затруднено на пересечении с пр. Красноармейским. Очевидцы сообщают, что участок проспекта от ТЦ "Локо" до пр. Строителей, 22, перекрыт: рабочие устанавливают большой рекламный щит. Из-за этого все водители едут через вокзал.
Движение на Павловском тракте снова сковано от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу, а также на пересечении с ул. Попова.
Также этим утром крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Власихинская;
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СТ "Алтайские зори";
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя.
Комментарии 0