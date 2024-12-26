Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

26 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 26 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Строителей

Этим утром большой затор сковал пр. Строителей. Пробка тянется от бульвара Защитников Сталинграда до ТЦ Galaxy. Также движение затруднено на пересечении с пр. Красноармейским. Очевидцы сообщают, что участок проспекта от ТЦ "Локо" до пр. Строителей, 22, перекрыт: рабочие устанавливают большой рекламный щит. Из-за этого все водители едут через вокзал.

Павловский тракт

Движение на Павловском тракте снова сковано от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу, а также на пересечении с ул. Попова.

Также этим утром крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города: