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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

26 марта 2025, 07:37, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 26 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Помимо этого, большой затор сковал Южный тракт: пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Крупные заторы также наблюдаются на следующих участках дорог:

  • ул. Кутузова;
  • ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
  • пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов.
Барнаул Пробки

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