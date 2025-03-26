Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

26 марта 2025, 07:37, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 26 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Помимо этого, большой затор сковал Южный тракт: пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Крупные заторы также наблюдаются на следующих участках дорог: