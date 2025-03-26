Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
26 марта 2025, 07:37, ИА Амител
Утром 26 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Павловский тракт скован от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
На Змеиногорском тракте движение затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Помимо этого, большой затор сковал Южный тракт: пробка тянется от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Крупные заторы также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до пр. Коммунаров;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-Западная – от ул. 80-й Гвардейской Дивизии до пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов.
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