Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла

27 марта 2025, 07:25, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 27 марта на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Этим утром Павловский тракт сковала пробка от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено от пр. Строителей до пр. Коммунаров.

Змеиногорский и Южный тракты

Затор на Змеиногорском тракте протянулся от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте водителям придется постоять от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Большие пробки также наблюдаются на следующих участках дорог: