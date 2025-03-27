Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на четыре балла
27 марта 2025, 07:25, ИА Амител
Утром 27 марта на дорогах Барнаула образовались четырехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром Павловский тракт сковала пробка от ул. Фурманова до Малаховского кольца. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено от пр. Строителей до пр. Коммунаров.
Затор на Змеиногорском тракте протянулся от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. На Южном тракте водителям придется постоять от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Большие пробки также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пересечение пр. Строителей с ул. Челюскинцев;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
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