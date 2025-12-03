Турция, США, Италия. В каких странах отдыхали домашние питомцы жителей Алтая в 2025 году

Чаще всего питомцев вывозили в Монголию

03 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Собака в самолете / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Алтайского края и Республики Алтай в этом году вывозили своих животных во множество стран, в числе которых США, Франция, Китай. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора, которое подвело итоги за период с 1 января по декабрь.

Чаще всего питомцев вывозили в Монголию. Также домашние любимцы с Алтая посетили США, Турцию, Таиланд, Абхазию, Азербайджан, Албанию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Египет, Израиль, Италию, Китай, Литву, Польшу, Сербию, Филиппины, Францию, Черногорию.

Всего сотрудники управления проверили 128 животных – кошек и собак, которые летали самолетами и ездили с хозяевами наземным транспортом. Из республики путешествовать отправились 43 питомца, из края – 85. Всех осмотрели врачи и чипировали.

«Нарушений правил перевозки животных не зафиксировано. В том числе с учетом новых правил о лабораторном анализе на определение титра антител к вирусу бешенства», – отметили в ведомстве.

В Барнауле 27% трудоустроенных граждан поддерживают идею время от времени брать с собой на работу кота или собаку. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob во время своего исследования.