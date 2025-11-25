Утренняя милота. Кот из Китая стал звездой соцсетей после встречи со снегом
Питомец ловит лапами падающие снежинки
25 ноября 2025, 08:45, ИА Амител
В Китае видеоролик с котом, впервые увидевшим снег, стремительно стал вирусным в соцсетях.
На кадрах питомец с неподдельным оживлением ловит лапами падающие снежинки и пытается рассмотреть их поближе. Пользователи высоко оценили его реакцию, а один из цифровых художников создал стилизованное изображение этой сцены – иллюстрация тоже разошлась по сетям.
Видео привлекло внимание своей естественностью и тем, как животное реагирует на незнакомое природное явление, что нередко происходит с домашними питомцами.
Ранее сообщалось, что 75-летний Сергей из поселка Новолуговое под Новосибирском решил завещать свою однокомнатную квартиру кошке породы курильский бобтейл по кличке Саша.
11:41:58 25-11-2025
Забавная милота)
13:17:24 25-11-2025
Хороший котеечка!