Утренняя милота. Кот из Китая стал звездой соцсетей после встречи со снегом

Питомец ловит лапами падающие снежинки

25 ноября 2025, 08:45, ИА Амител

Рисунок кота, охотящегося за снежинками / Рисунок: соцсети

В Китае видеоролик с котом, впервые увидевшим снег, стремительно стал вирусным в соцсетях.

На кадрах питомец с неподдельным оживлением ловит лапами падающие снежинки и пытается рассмотреть их поближе. Пользователи высоко оценили его реакцию, а один из цифровых художников создал стилизованное изображение этой сцены – иллюстрация тоже разошлась по сетям.

Видео привлекло внимание своей естественностью и тем, как животное реагирует на незнакомое природное явление, что нередко происходит с домашними питомцами.

