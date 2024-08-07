Женщину с переломом спасли на горе Церковка в Белокурихе

Сотрудники МЧС спустили ее вниз на квадроцикле

07 августа 2024, 07:35, ИА Амител

Фото с места происшествия / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасатели помогли пострадавшей женщине в Белокурихе. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на горе Церковка туристка, предположительно, сломала ногу. Самостоятельно спуститься пострадавшая не могла.

Вместе с фельдшером они поднялись наверх, при помощи квадроцикла и носилок помогли женщине спуститься с горы.

Жителям и гостям региона напомнили о том, что нужно соблюдать требования безопасности во время активного отдыха в горной местности.