Женщину с переломом спасли на горе Церковка в Белокурихе
Сотрудники МЧС спустили ее вниз на квадроцикле
07 августа 2024, 07:35, ИА Амител
Фото с места происшествия / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Спасатели помогли пострадавшей женщине в Белокурихе. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на горе Церковка туристка, предположительно, сломала ногу. Самостоятельно спуститься пострадавшая не могла.
Вместе с фельдшером они поднялись наверх, при помощи квадроцикла и носилок помогли женщине спуститься с горы.
Жителям и гостям региона напомнили о том, что нужно соблюдать требования безопасности во время активного отдыха в горной местности.
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