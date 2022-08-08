«Цены просто зашкаливают». Омские туристы рассказали всю правду об отдыхе на Алтае

О своих путешествиях в Горный Алтай летом-2022 сайту ngs55.ru рассказали жители Омска, уже отдохнувшие на берегах Катуни. Многое им понравилось, но кое-что нет.

Сколько стоит дорога в Горный Алтай?

Авторы материала «Русская Швейцария: как добраться из Омска до Алтая и что там стоит увидеть» считают, что притягательность Алтая для омичей складывается из трёх факторов: красота, доступность и относительная дешевизна. Однако комментаторы статьи на сайте с последним утверждением не согласны, но эти возражения касаются всё же дороги на Алтай, а не самого отдыха.

«Цены в так называемых придорожных кафе просто зашкаливают», «Ценник на АЗС просто конский, да и в кафешках», — пишут омичи.

Антон Малахевич поделился с редакцией суммой, потраченной на путешествие из Омска в Республику Алтай, куда он ездил всей семьёй.

«На бензин в обе стороны мы потратили около 12-13 тыс. рублей. Проезжается в принципе легко, за один день, но доехали мы туда за два, так как переночевали в гостинице под Новосибирском. Но, например, когда возвращались в Омск, выехали в 8 утра и прибыли в город в 12 ночи», — рассказал Антон.

Комментатор с ником «Александр» решил поспорить с Антоном, что можно доехать дешевле: «Я потратил 6800 и проехал 1600 км. Авто „Пежо 307“. Бензин 95».

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В этом году на Алтае небывалое количество отдыхающих

«Ехали без остановок на полностью забитой трассе. Столько народу на Алтае, как в этом году, я не видел никогда», — вспоминает свою поездку Антон Малахевич.

Об отдыхе на месте он тоже вскользь упоминает об обилии отдыхающих в этом сезоне: «В Манжероке много народу. Например, каждая кабинка шла наверх забитой, хотя ощущения тесноты наверху не было».

Жительница Омска Мария Сукноваленко в основном путешествовала по диким местам Горного Алтая и жила в маленькой деревеньке, а то и в палатке. Но когда выбралась в Чемал, то увидела такое «количество туристов, которое можно сравнить с заполняемостью Анапы».

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Сколько денег оставили туристы на отдыхе в Горном Алтае?

Мария рассказала, что на двоих с мужем им поездка на Алтай обошлась в пределах 30-35 тыс. Вышло дёшево, считает она, и это во многом потому, что не было трат на продукты и места для ночлега, так как жили они в основном в палатке.

Антону Малахевичу с семьёй недельное проживание стоило 28 тыс. рублей (это без учёта дороги). Если сравнивать этот вариант с другими домиками, говорит омич, то траты выглядят вполне бюджетно.

Проживала семья Малахевичей на «Зообазе» в Черге в домике, оборудованном, по мнению Антона, всем необходимым: газовая плита, горячая вода и душевая кабина.

«Готовили всё время сами, хотя в округе много закусочных. Но дешевле, конечно, готовить на газовой плите или на мангале. „Пятёрочек“ и „Магнитов“ поблизости нет, но есть местная сеть „Мария-Ра“. Цены те же самые, поэтому с едой трудностей не возникало», — делится секретами экономии житель Омска.

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Алтайские красоты

«Эта поездка просто „вау“. Ездили мы и в Европу. Если сравнивать Алтай с Австрией, то там тоже высоченные горы, много зелени, идеальная чистота. Может, места, где мы были, не так сильно распространены среди туристов, ведь там нет развитой инфраструктуры и развлечений, но в плане спокойного отдыха — идеально. Русскую Швейцарию определённо стоит увидеть! Ведь там очень красиво — и горы, и зелёные поля с пасущимися коровками», — рассказывает о своих впечатлениях Мария Сукноваленко.

Другие герои публикации тоже в восторге от увиденного в Республике Алтай. Но в комментариях встречаются и скептики:

«Чтобы добраться до первого фото, нужно ехать по бездорожью, сам перевал — ещё тот аттракцион. На счёт Швейцарии загнули, и по экологии, и по инфраструктуре вообще ничего общего. Балыкча — это не Берн, какая там экология и какие дети рождаются, можно поспрашивать. Для активного физического отдыха на лоне природы — да, неплохо, но с детьми делать там нечего, особенно с современными детьми», — пишет читатель сайта с ником «Русский».

Советы омских туристов тем, кто хочет поехать на Алтай

— Нужно запастись тёплыми вещами: погода в Горном Алтае неустойчивая, жару может через час сменить холодный ветер и дождь.

— Так как банкоматов в окрестностях может не быть, нужно запасаться наличными.

— Мёд на обочинах лучше не покупать — могут обмануть. Лучше брать прямо на пасеках.

— Своим ходом или на автобусах ехать в Горный лучше всего в будние дни, потому что в выходные можно застрять в пробках на Чуйском тракте.

— Домики, стоящие близко у воды, не стоит арендовать, если знаете, что будет непогода, иначе придётся несколько дней жить в сырости и холоде.

— Лучше всего в дорогу на Алтай еду брать из дома: чай или кофе в термосах, бутерброды. Очень хорошо можно сэкономить (совет от комментаторов).

Напомним, что ранее барнаульцы рассказали, как они относятся к Казахстану.