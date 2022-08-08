«Цены просто зашкаливают». Омские туристы рассказали всю правду об отдыхе на Алтае
Своими впечатлениями об отдыхе на Алтае поделились омские туристы. Одни называют Горный «русской Швейцарией», другие дают советы, что не надо делать на алтайских турбазах
О своих путешествиях в Горный Алтай летом-2022 сайту ngs55.ru рассказали жители Омска, уже отдохнувшие на берегах Катуни. Многое им понравилось, но кое-что нет.
Сколько стоит дорога в Горный Алтай?
Авторы материала «Русская Швейцария: как добраться из Омска до Алтая и что там стоит увидеть» считают, что притягательность Алтая для омичей складывается из трёх факторов: красота, доступность и относительная дешевизна. Однако комментаторы статьи на сайте с последним утверждением не согласны, но эти возражения касаются всё же дороги на Алтай, а не самого отдыха.
«Цены в так называемых придорожных кафе просто зашкаливают», «Ценник на АЗС просто конский, да и в кафешках», — пишут омичи.
Антон Малахевич поделился с редакцией суммой, потраченной на путешествие из Омска в Республику Алтай, куда он ездил всей семьёй.
«На бензин в обе стороны мы потратили около 12-13 тыс. рублей. Проезжается в принципе легко, за один день, но доехали мы туда за два, так как переночевали в гостинице под Новосибирском. Но, например, когда возвращались в Омск, выехали в 8 утра и прибыли в город в 12 ночи», — рассказал Антон.
Комментатор с ником «Александр» решил поспорить с Антоном, что можно доехать дешевле: «Я потратил 6800 и проехал 1600 км. Авто „Пежо 307“. Бензин 95».
В этом году на Алтае небывалое количество отдыхающих
«Ехали без остановок на полностью забитой трассе. Столько народу на Алтае, как в этом году, я не видел никогда», — вспоминает свою поездку Антон Малахевич.
Об отдыхе на месте он тоже вскользь упоминает об обилии отдыхающих в этом сезоне: «В Манжероке много народу. Например, каждая кабинка шла наверх забитой, хотя ощущения тесноты наверху не было».
Жительница Омска Мария Сукноваленко в основном путешествовала по диким местам Горного Алтая и жила в маленькой деревеньке, а то и в палатке. Но когда выбралась в Чемал, то увидела такое «количество туристов, которое можно сравнить с заполняемостью Анапы».
Сколько денег оставили туристы на отдыхе в Горном Алтае?
Мария рассказала, что на двоих с мужем им поездка на Алтай обошлась в пределах 30-35 тыс. Вышло дёшево, считает она, и это во многом потому, что не было трат на продукты и места для ночлега, так как жили они в основном в палатке.
Антону Малахевичу с семьёй недельное проживание стоило 28 тыс. рублей (это без учёта дороги). Если сравнивать этот вариант с другими домиками, говорит омич, то траты выглядят вполне бюджетно.
Проживала семья Малахевичей на «Зообазе» в Черге в домике, оборудованном, по мнению Антона, всем необходимым: газовая плита, горячая вода и душевая кабина.
«Готовили всё время сами, хотя в округе много закусочных. Но дешевле, конечно, готовить на газовой плите или на мангале. „Пятёрочек“ и „Магнитов“ поблизости нет, но есть местная сеть „Мария-Ра“. Цены те же самые, поэтому с едой трудностей не возникало», — делится секретами экономии житель Омска.
Алтайские красоты
«Эта поездка просто „вау“. Ездили мы и в Европу. Если сравнивать Алтай с Австрией, то там тоже высоченные горы, много зелени, идеальная чистота. Может, места, где мы были, не так сильно распространены среди туристов, ведь там нет развитой инфраструктуры и развлечений, но в плане спокойного отдыха — идеально. Русскую Швейцарию определённо стоит увидеть! Ведь там очень красиво — и горы, и зелёные поля с пасущимися коровками», — рассказывает о своих впечатлениях Мария Сукноваленко.
Другие герои публикации тоже в восторге от увиденного в Республике Алтай. Но в комментариях встречаются и скептики:
«Чтобы добраться до первого фото, нужно ехать по бездорожью, сам перевал — ещё тот аттракцион. На счёт Швейцарии загнули, и по экологии, и по инфраструктуре вообще ничего общего. Балыкча — это не Берн, какая там экология и какие дети рождаются, можно поспрашивать. Для активного физического отдыха на лоне природы — да, неплохо, но с детьми делать там нечего, особенно с современными детьми», — пишет читатель сайта с ником «Русский».
Советы омских туристов тем, кто хочет поехать на Алтай
— Нужно запастись тёплыми вещами: погода в Горном Алтае неустойчивая, жару может через час сменить холодный ветер и дождь.
— Так как банкоматов в окрестностях может не быть, нужно запасаться наличными.
— Мёд на обочинах лучше не покупать — могут обмануть. Лучше брать прямо на пасеках.
— Своим ходом или на автобусах ехать в Горный лучше всего в будние дни, потому что в выходные можно застрять в пробках на Чуйском тракте.
— Домики, стоящие близко у воды, не стоит арендовать, если знаете, что будет непогода, иначе придётся несколько дней жить в сырости и холоде.
— Лучше всего в дорогу на Алтай еду брать из дома: чай или кофе в термосах, бутерброды. Очень хорошо можно сэкономить (совет от комментаторов).
Напомним, что ранее барнаульцы рассказали, как они относятся к Казахстану.