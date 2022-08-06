Барнаульцы рассказали о том, как они относятся к Казахстану

Барнаульцев попросили рассказать о том, как они относятся к Казахстану. Видеоролик с результатами опроса опубликовали на YouTube-канале блогера Дениса Залыгаева.

«Там цены ниже, чем у нас. Мне в особенности понравилось то, что на фруктовом рынке проходишь и все добрые. Там хорошо. Это Россия где-то лет 10-15 назад, когда после Советского Союза у людей сохранились дружеские, товарищеские отношения», — рассказал один из опрошенных.

Респондент также отметил, что в Казахстане готовят очень много вкусных блюд с мясом.

Также опрошенные вспомнили казахстанского рэп-исполнителя Скриптонита и некоторые красивые места, где им удалось побывать.