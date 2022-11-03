На Яровое летом могут начать летать самолёты
По словам Владислава Шилова, власти обдумывают запуск летних авиарейсов
На алтайский курорт Яровое могут начать летать самолёты, заявил и.о. главы города Владислав Шилов, передают «Вести Алтай».
По его словам, власти обдумывают открытие летних авиарейсов, который свяжут Яровое, Белокуриху, а также курорты Кемеровской области и Горного Алтая.
Издание отмечает, что, согласно количеству проданных пляжных карт, этим летом на Яровом отдохнули почти 130 тысяч туристов. Однако часть гостей отдыхали и в санаториях города. Причём временами людям из-за возросшего спроса не хватало жилья. В связи с этим здесь строят новую базу отдыха и расширяют пляжный комплекс.
Ранее сообщалось, что Алтайский край лидирует в Сибири для отдыха на ноябрьские праздники. Последующие места заняли Новосибирская область, Республика Алтай, Омская область и Хакасия.