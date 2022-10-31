Алтайский край лидирует в Сибири для отдыха на ноябрьские праздники

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха на ноябрьские праздники в этом году. Алтайский край выбился в лидеры среди субъектов Сибири.

Последующие заняли Новосибирская область, Республика Алтай, Омская область и Хакасия. При этом отдых оказался не из дешевых — средняя стоимость в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры составляет 11 380 рублей. Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят в среднем 11 100 рублей за двоих в сутки, в Новосибирской области — 8800 рублей, в Тюменской области — 10 120 рублей.

Как отметил основатель портала Евгений Терентьев, даже несколько дней, проведенных в здравнице, позволят укрепить иммунитет и подготовить организм к осенне-зимнему пику простудных заболеваний.