В Рубцовске с 2025 года начнут взимать туристический налог
Взнос будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах и хостелах за сутки
21 октября 2024, 10:15, ИА Амител
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
С 1 января 2025 года в Рубцовске введут туристический налог. Об этом сообщают на сайте Рубцовского городского совета депутатов.
Туристический налог сможет установить каждый муниципалитет Алтайского края с начала 2025 года. Размер взноса определяют местные власти, но по закону он не может быть меньше 100 рублей в сутки.
По решению рубцовских депутатов, налог в их городе составит 1% от стоимости проживания за сутки. Его будут взимать с тех, кто останавливается в гостиницах и хостелах. Городские власти смогут распорядиться деньгами по своему усмотрению.
10:20:14 21-10-2024
а что в рубцовске есть из туристического?
11:10:49 21-10-2024
Гость (10:20:14 21-10-2024) а что в рубцовске есть из туристического?... Это просто дополнительный налог с гостиниц и хостелов, а по сути с людей...
15:10:20 21-10-2024
Гость (11:10:49 21-10-2024) Это просто дополнительный налог с гостиниц и хостелов, а по ... Забота о народе процветает! Печальным образом!!!!!!!!
11:29:38 21-10-2024
Гость (10:20:14 21-10-2024) а что в рубцовске есть из туристического?... Ну вы даёте ,что смотреть ,а развалины АТЗ ,так такой драйв ,а проехать по разбитым в хлам дорогам ,адреналин гарантирован ,вот ставку токо надо повыше установить …
10:23:53 21-10-2024
в рубу туристы едут?
10:30:01 21-10-2024
поиск "рубцовск туристические достопримечательности":
- Памятник БРМ-3К «Рысь»
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да, с размером собираемого турналога похоже будет засада...
по развалинам древних заводов бы экскурсию организовали. или лагеря показали. или шамана какого наняли шугать рерихнутых... ну блин...
11:09:14 21-10-2024
Местные вообще не шарят. В Рубце градообразующее - 4 зоны. "Туристы" со всей страны, гарантированно едут смотреть достопримечательности. К сидельцам ездят на свиданки... золотая жила. В ваш Горный еще денег скопить надо, а тут хочешь не хочешь на свиданку...
11:37:45 21-10-2024
😆
12:51:02 21-10-2024
В Рубце вообще должны людям приплачивать за то что к ним кто то заехал, а не взимать налог))))
13:21:50 21-10-2024
Создать еще пару тройку зон для заключенных и столько же гостинец. И повалит турист..
15:11:29 21-10-2024
Абсурд!!!!!!!!!!!!!!!!!!