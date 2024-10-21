В Рубцовске с 2025 года начнут взимать туристический налог

Взнос будет составлять 1% от стоимости проживания в гостиницах и хостелах за сутки

21 октября 2024, 10:15, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

С 1 января 2025 года в Рубцовске введут туристический налог. Об этом сообщают на сайте Рубцовского городского совета депутатов.

Туристический налог сможет установить каждый муниципалитет Алтайского края с начала 2025 года. Размер взноса определяют местные власти, но по закону он не может быть меньше 100 рублей в сутки.

По решению рубцовских депутатов, налог в их городе составит 1% от стоимости проживания за сутки. Его будут взимать с тех, кто останавливается в гостиницах и хостелах. Городские власти смогут распорядиться деньгами по своему усмотрению.