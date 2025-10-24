"Повернись лицом!" В Барнауле сняли лису, играющую со своей добычей в Нагорном парке

Лисы нередко являются переносчиками бешенства

В Барнауле в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись. Автор ролика в какой-то момент просит лису повернуться к камере, но та не обращает внимания и продолжает игру. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Специалисты предупреждают, что приближаться к диким животным, особенно к лисам, крайне опасно. Эти звери нередко являются переносчиками бешенства – смертельно опасного заболевания, передающегося человеку при укусе или контакте со слюной.

Распознать бешенство у животного можно даже без подготовки. Основные признаки – потеря страха перед людьми, агрессия или, наоборот, вялость, странное поведение, слюнотечение, боязнь воды, неестественные движения и судороги. Если лиса или другое дикое животное проявляет такую активность в черте города, важно немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу или охотнадзор.

