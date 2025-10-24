"Повернись лицом!" В Барнауле сняли лису, играющую со своей добычей в Нагорном парке
Лисы нередко являются переносчиками бешенства
24 октября 2025, 08:30, ИА Амител
В Барнауле в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись. Автор ролика в какой-то момент просит лису повернуться к камере, но та не обращает внимания и продолжает игру. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Специалисты предупреждают, что приближаться к диким животным, особенно к лисам, крайне опасно. Эти звери нередко являются переносчиками бешенства – смертельно опасного заболевания, передающегося человеку при укусе или контакте со слюной.
Распознать бешенство у животного можно даже без подготовки. Основные признаки – потеря страха перед людьми, агрессия или, наоборот, вялость, странное поведение, слюнотечение, боязнь воды, неестественные движения и судороги. Если лиса или другое дикое животное проявляет такую активность в черте города, важно немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу или охотнадзор.
Ранее в Горном Алтае туристка из Самары сняла на видео медведей, которые кормились брусникой на озере Нижнее Шавлинское.
09:21:11 24-10-2025
"важно немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу или охотнадзор." - ну вот сообщили, видео есть, в сми напечатали - где результат? где лиса? её поймали? Она бешеная? Где обьявление карантина?
09:41:49 24-10-2025
"Очень много людей с такими признаками. Их тоже надо отлавливать и мозг исследовать на наличие вируса бешенства"
11:41:48 24-10-2025
Вот кто белкам позвоночники перекусывает
12:44:50 24-10-2025
У животных морда, а не лицо. Хотя про некоторых генетических обладателей лица правильней говорить даже не морда, а рожа.