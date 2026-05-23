У пары из Бийска родились сразу трое малышей в перинатальном центре "ДАР"

Сейчас малыши находятся на выхаживании в отделении детской реанимации

23 мая 2026, 21:04, ИА Амител

Рожденные тройняшки / Фото: перинатальный центр "ДАР"

В Алтайском краевом перинатальном центре "ДАР" 21 мая вновь родились тройняшки. Сразу трое малышей появились в семье из Бийска. Пациентка поступила в центр на сроке 31,5 недели беременности. Врачи провели кесарево сечение.

Первым родился мальчик Владислав весом 1550 граммов. Следом появилась девочка Алина — ее вес составил 1600 граммов. Третья — Полина, ставшая самой крупной из тройни — 2000 граммов.

Несмотря на то, что дети появились на свет раньше срока, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Сейчас малыши находятся на выхаживании в отделении детской реанимации.

Мама новорожденных уже чувствует себя хорошо и навещает детей, ожидая момента, когда вся семья сможет отправиться домой.

Напомним, что в феврале этого года в перинатальном центре "ДАР" родились первые в 2026 году тройняшки. Тогда малышей назвали Ульяна, Валерия и Михаил.