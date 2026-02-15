В центре "Дар" на Алтае в начале февраля родилась первая тройня 2026 года

Рождение тройни естественным путем относится к редким и уникальным случаям

15 февраля 2026, 08:15, ИА Амител

В Алтайском крае в начале февраля в перинатальном центре "Дар" родилась первая в 2026 году тройня. Малыши появились на свет 2 февраля, их назвали Ульяна, Валерия и Михаил.

Как сообщили сотрудники Алтайского краевого перинатального центра "Дар" в мессенджере Мах, беременность протекала без применения вспомогательных репродуктивных технологий. Врачи подчеркивают, что рождение тройни естественным путем относится к редким и уникальным случаям.

Дети родились преждевременно, на 34-й неделе беременности. Первой на свет появилась Валерия с массой тела 1990 граммов. Следом родилась Ульяна, ее вес при рождении составил 1750 граммов. Последним появился Михаил весом 2300 граммов. По словам медиков, мальчик чувствовал себя непросто, однако активно боролся за жизнь.

После родов все трое некоторое время находились в реанимационном отделении, после чего малышей перевели в палату к матери. В центре отметили, что состояние детей стабилизировалось.

«Как шутят врачи, им остается только "наедать щеки" и готовиться к встрече с папой Кириллом, который сейчас находится в зоне боевых действий, и старшей сестренкой Варей», — рассказали представители перинатального центра.

Мать новорожденных поблагодарила медицинскую команду, которая сопровождала ее на протяжении всей беременности, проводила кесарево сечение и оказывала помощь после родоразрешения. Сейчас женщина вместе с детьми готовится к выписке из медицинского учреждения.