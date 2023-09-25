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У россиян в 2024 году вырастут пенсии

Их проиндексируют по уровню инфляции

25 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 1 января 2024 года пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,5% по уровню инфляции, пишет "Ъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

В результате средний размер страховой выплаты по старости составит 23,4 тыс. рублей вместо 22,8 тыс., прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

По данным издания, проект бюджета уже одобрило правительство.

Напомним, с 1 января в России также вырастет МРОТ. Увеличение составит 18,5%, до 19,2 тыс. рублей.

пенсии выплаты Хорошие новости инфляция

Комментарии 15

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Гость

10:13:37 25-09-2023

Интересно эту "среднюю" процентов 20 получает хотя бы

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Марина

11:02:58 25-09-2023

Моя пенсия 17000 р.

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Гость

11:41:29 25-09-2023

Марина (11:02:58 25-09-2023) Моя пенсия 17000 р.... Вы только портите статистику

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Гость

11:38:45 25-09-2023

Вот когда работающим будут хотя бы в таком размере увеличивать, тогда и пишите.

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Гость

11:40:21 25-09-2023

ВО!!! Пенсионеры!? и сразу путешествовать!!!

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Гость

11:41:08 25-09-2023

Это всё при том, что цены уже буквально на всё выросли гораздо выше. И то ли ещё будет!

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Гость

11:45:40 25-09-2023

Пенсионерам не карманы оттопыривать, а уши отращивать надо! Чтобы было, куда лапшу свешивать очередную...

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Гость

11:51:26 25-09-2023

Пенсия 23, путешествую иногда.

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Гость

12:09:06 25-09-2023

Гость (11:51:26 25-09-2023) Пенсия 23, путешествую иногда.... Да Пятерочки и обратно?

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Гость

13:28:34 25-09-2023

Гость (12:09:06 25-09-2023) Да Пятерочки и обратно?... Нет, В Горный, на Черное море. Раз в 5 лет за границу.

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Гость

13:44:59 25-09-2023

Гость (13:28:34 25-09-2023) Нет, В Горный, на Черное море. Раз в 5 лет за границу.... Рад за вас. Без всякого сарказма.

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Афиноген

15:38:09 25-09-2023

Гость (13:28:34 25-09-2023) Нет, В Горный, на Черное море. Раз в 5 лет за границу.... Что то темнишь,дорогой товарищ господин.На 23 тысячи не разбежишься путешествовать.Или льгот имеешь кучу?А то пенсионеры то у нас разные бывают-кто пахал всю жизнь-тому шиш,а кто дурака валял-тот сам как сыр в масле катается.

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Гость

17:31:42 25-09-2023

23 на билеты даже не хватит к морю, не говоря уже об остальном.

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Гость

18:07:41 25-09-2023

Хосспмдя!!! Да откладывает стопудово

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прохожий

00:56:09 26-09-2023

У россиян в 2024 году ещё больше вырастит лапша на ушах.

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