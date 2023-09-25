У россиян в 2024 году вырастут пенсии

Их проиндексируют по уровню инфляции

25 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 января 2024 года пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,5% по уровню инфляции, пишет "Ъ" со ссылкой на проект бюджета Социального фонда.

В результате средний размер страховой выплаты по старости составит 23,4 тыс. рублей вместо 22,8 тыс., прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

По данным издания, проект бюджета уже одобрило правительство.

Напомним, с 1 января в России также вырастет МРОТ. Увеличение составит 18,5%, до 19,2 тыс. рублей.