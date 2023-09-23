Зарплаты вырастут у миллионов человек. В России поднимут МРОТ до 19,2 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января
23 сентября 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 1 января 2024 года на 18,5% и составит 19 242 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Повышение затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн сотрудников бюджетных учреждений.
"Основной задачей правительства РФ в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщили, что материнский капитал в России вскоре может увеличиться до 1 млн рублей.
12:21:43 23-09-2023
Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.
14:51:08 23-09-2023
Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... Ага, целых двести баксов.
16:50:51 23-09-2023
Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... средний класс. норм
19:08:36 23-09-2023
Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... За сколько ставок?
14:32:06 23-09-2023
А народу расскажете, что МРОТ
14:54:07 23-09-2023
Может дадут ключ от квартиры где деньги лежат...
15:37:22 23-09-2023
Скоро МРОТ станет почти равен моей зарплате. Ка считать - зарплата маленькая, или МРОТ большой?
18:55:33 23-09-2023
Пускай подавятся этим подоянием. Она еще десять лет назад должна быть минимум 30 000. Умышленно преступно занижают стоимость рабочей силы народа неевреев чтобы держать его постоянно в беспробудной нищете.
21:16:32 23-09-2023
Гость (18:55:33 23-09-2023) Пускай подавятся этим подоянием. Она еще десять лет назад до... Голодными легче управлять, чем сытыми и богатыми.
19:53:23 23-09-2023
Официалка станет больше. а реальных денег получать будут меньше.