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Зарплаты вырастут у миллионов человек. В России поднимут МРОТ до 19,2 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января

23 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 1 января 2024 года на 18,5% и составит 19 242 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Повышение затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн сотрудников бюджетных учреждений.

"Основной задачей правительства РФ в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщили, что материнский капитал в России вскоре может увеличиться до 1 млн рублей. 

Экономика Хорошие новости МРОТ

Комментарии 10

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Гость

12:21:43 23-09-2023

Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.

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Гостья

14:51:08 23-09-2023

Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... Ага, целых двести баксов.

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Гость

16:50:51 23-09-2023

Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... средний класс. норм

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Гость

19:08:36 23-09-2023

Гость (12:21:43 23-09-2023) Учитель будет получать почти 20 тысяч. Наконец-то.... За сколько ставок?

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Алексей

14:32:06 23-09-2023

А народу расскажете, что МРОТ

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...

14:54:07 23-09-2023

Может дадут ключ от квартиры где деньги лежат...

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Доцент АлтГУ

15:37:22 23-09-2023

Скоро МРОТ станет почти равен моей зарплате. Ка считать - зарплата маленькая, или МРОТ большой?

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Гость

18:55:33 23-09-2023

Пускай подавятся этим подоянием. Она еще десять лет назад должна быть минимум 30 000. Умышленно преступно занижают стоимость рабочей силы народа неевреев чтобы держать его постоянно в беспробудной нищете.

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Гость

21:16:32 23-09-2023

Гость (18:55:33 23-09-2023) Пускай подавятся этим подоянием. Она еще десять лет назад до... Голодными легче управлять, чем сытыми и богатыми.

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Гость

19:53:23 23-09-2023

Официалка станет больше. а реальных денег получать будут меньше.

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