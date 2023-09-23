Минимальный размер оплаты труда увеличится с 1 января

23 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет с 1 января 2024 года на 18,5% и составит 19 242 рубля, пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Повышение затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн сотрудников бюджетных учреждений.

"Основной задачей правительства РФ в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщили, что материнский капитал в России вскоре может увеличиться до 1 млн рублей.