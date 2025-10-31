Всего 91 жертва. "Ангарскому маньяку" приписали еще два убийства

Попков задушил одну из женщин веревкой, а затем убил вторую тем же способом

31 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Михаил Попков / Фото: Telegram-канал Shot

Следственный комитет по Иркутской области завершил расследование очередного эпизода дела Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк". После установления его причастности к убийству двух женщин в 2008 году общее число доказанных жертв выросло до 91.

Как уточнили в региональном управлении СК, Попков обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух лиц. По версии следствия, в августе 2008 года он остановился на Московском тракте в Ангарске для замены колеса и встретил двух 27-летних женщин. Между ними возник конфликт – мужчина счел их находящимися под действием наркотиков.

В ходе ссоры Попков задушил одну из женщин веревкой, а затем убил вторую тем же способом. Расследование тогда приостановили из-за неустановленного виновного, однако спустя годы преступление удалось раскрыть в рамках пересмотра нераскрытых дел, когда следователи сопоставили почерк убийцы с другими эпизодами.

Попков признал вину и находится под стражей. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что "политеховский" маньяк Виталий Манишин, приговоренный к 25 годам лишения свободы за 11 убийств, обжаловал судебный приговор. Согласно судебным материалам, апелляционную жалобу зарегистрировали 20 октября. Ее подал адвокат Манишина.