Новосибирца задержали в Барнауле с термопотом, забитым "разноцветными" наркотиками

В свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш

02 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Наркосбытчика задержали в Барнауле / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае задержали 42-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области, планировавшего сбыть в Барнауле крупную партию наркотиков, спрятанных в термопоте, сообщает региональное МВД.

«Мужчину задержали в квартире, арендованной им на несколько дней, во время фасовки наркотиков на мелкие части. Помимо перемотанных изоляционной лентой ста свертков, сыщики обнаружили весы, упаковочный материал, перчатки, а также магниты», – рассказали в ведомстве.

В изъятых свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш.

Как пояснил мужчина, с помощью магнитов он прикреплял товар к металлическим предметам. Делал фото и отправлял координаты кураторам.

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

10:34:48 02-12-2025

Праздник к нам приходит

  

Avatar Picture
Олег

10:36:21 02-12-2025

Через год будут с дронов раскидывать капсулы с радиометками, фото и координаты на автомате будут делаться и рассылаться.

  

Avatar Picture
Гость

10:51:46 02-12-2025

Олег (10:36:21 02-12-2025) Через год будут с дронов раскидывать капсулы с радиометками,... Звучит как бизнес-план

  

Avatar Picture
Гость

10:52:47 02-12-2025

В каком кулёчке приз?

  

