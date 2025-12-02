Новосибирца задержали в Барнауле с термопотом, забитым "разноцветными" наркотиками

В свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш

02 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Наркосбытчика задержали в Барнауле / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае задержали 42-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области, планировавшего сбыть в Барнауле крупную партию наркотиков, спрятанных в термопоте, сообщает региональное МВД.

«Мужчину задержали в квартире, арендованной им на несколько дней, во время фасовки наркотиков на мелкие части. Помимо перемотанных изоляционной лентой ста свертков, сыщики обнаружили весы, упаковочный материал, перчатки, а также магниты», – рассказали в ведомстве.

В изъятых свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш.

Как пояснил мужчина, с помощью магнитов он прикреплял товар к металлическим предметам. Делал фото и отправлял координаты кураторам.

Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.