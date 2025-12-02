Новосибирца задержали в Барнауле с термопотом, забитым "разноцветными" наркотиками
В свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш
02 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 42-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области, планировавшего сбыть в Барнауле крупную партию наркотиков, спрятанных в термопоте, сообщает региональное МВД.
«Мужчину задержали в квартире, арендованной им на несколько дней, во время фасовки наркотиков на мелкие части. Помимо перемотанных изоляционной лентой ста свертков, сыщики обнаружили весы, упаковочный материал, перчатки, а также магниты», – рассказали в ведомстве.
В изъятых свертках находились мефедрон, эфедрон и гашиш.
Как пояснил мужчина, с помощью магнитов он прикреплял товар к металлическим предметам. Делал фото и отправлял координаты кураторам.
Ранее в Алтайском крае задержали 22-летнего наркосбытчика, которому грозит до восьми лет за один грамм марихуаны с изолентой и магнитами.
10:34:48 02-12-2025
Праздник к нам приходит
10:36:21 02-12-2025
Через год будут с дронов раскидывать капсулы с радиометками, фото и координаты на автомате будут делаться и рассылаться.
10:51:46 02-12-2025
Олег (10:36:21 02-12-2025) Через год будут с дронов раскидывать капсулы с радиометками,... Звучит как бизнес-план
10:52:47 02-12-2025
В каком кулёчке приз?