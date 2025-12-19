Были изучены образцы крови более 38 тысяч человек

19 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru

Британские исследователи создали экспериментальный тест, позволяющий спрогнозировать вероятность смерти человека от медицинских причин в ближайшие пять и десять лет. Для этого достаточно проанализировать специфические белки в крови, сообщает журнал PLOS One.

Ученые из Университета Суррея ознакомились с образцами более 38 тысяч человек, проанализировав почти три тысячи белков. Полученные данные они сопоставили с информацией о смертности среди этих людей.

«Мы выявили 392 белка, связанных с повышением риска смерти в течение пяти лет, и 377 белков, связанных с повышением риска смерти в течение десяти лет», – отмечается в исследовании.

Компьютерное моделирование показало, что прогноз на основе этих "белковых сигнатур" точнее традиционных методов, учитывающих возраст, курение или вес. Ученые подчеркивают, что тест не предсказывает неминуемую смерть, а служит ранним предупреждением о скрытых проблемах со здоровьем, что позволяет вовремя принять профилактические меры.

