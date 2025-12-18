Ученые назвали черты личности, которые грозят ранней смертью

Похоже, у экстравертов риски ранней смерти ниже, а у тревожных людей – выше

18 декабря 2025, 18:27, ИА Амител

Тревожная девушка / Фото сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Крупный научный обзор Университета Лимерика выявил связь между личностью человека и риском смерти, пишет Medicalxpress.

Ученые выяснили, что такие черты, как тревожность и нестабильность (невротизм), повышают риск преждевременной смерти. Особенно заметно это влияние в молодом возрасте.

В то же время организованность (добросовестность) и общительность (экстраверсия), наоборот, связаны с более низким риском. Другие черты, такие как открытость и доброжелательность, на долголетие почти не влияли.

«Наша работа показывает, что то, как мы думаем, чувствуем и ведем себя, связано не только с удовлетворенностью жизнью, но и с ее продолжительностью. Личность – важнейший фактор здоровья и долголетия», – прокомментировала ведущий автор исследования доктор Мэйр МакГиэн.

Исследование основано на данных почти о 570 тыс. человек и их суммарных 5,9 млн лет жизни и 43,8 тыс. смертей.

Ранее специалисты "Росгосстраха" совместно с врачами Скандинавского центра здоровья составили список продуктов и привычек, способных повышать риск развития онкологических заболеваний. Особое внимание они уделили раку толстой кишки, на который приходится около 10% случаев по полисам онкострахования компании.