Учет ягнят редкого горного барана впервые проведут на Алтае

Особое внимание исследователи уделят труднодоступным скальным участкам, где самки с новорожденными детенышами обычно скрываются после окота

07 июня 2026, 17:34, ИА Амител

Алтайский горный баран / Фото: Светлана Иваненко и Елена Шнайдер / Сайлюгемский нацпарк

В Республике Алтай впервые проведут учет ягнят редкого алтайского горного барана — аргали. Экспедиция пройдет в приграничных районах России и Монголии, где сосредоточена крупнейшая группировка этого краснокнижного вида.

Как сообщили в Сайлюгемском национальном парке, ранее специалисты ежегодно подсчитывали только взрослых животных. Теперь ученые впервые сосредоточатся на молодняке, что позволит получить более полную картину состояния популяции.

Работы организованы при поддержке попечительского совета нацпарка и президентского фонда природы. Специалисты планируют оценить численность ягнят, уровень рождаемости и выживаемости молодняка, а также выявить основные угрозы для новых поколений аргали.

«Учет ягнят — основной источник информации об успешности размножения и уровне воспроизводства группировки. Провести такие работы можно только весной — в начале лета, когда самки приносят ягнят», — отметил заместитель директора нацпарка Денис Гуляев.

По его словам, во время экспедиции ученые будут вести визуальные наблюдения с помощью биноклей и зрительных труб. Полученные данные помогут определить число ягнят на одну самку и рассчитать потенциальный прирост популяции.

Особое внимание исследователи уделят труднодоступным скальным участкам, где самки с новорожденными детенышами обычно скрываются после окота.

Аргали считается крупнейшим диким бараном планеты и одним из самых редких копытных животных России. По данным прошлого года, на территории Республики Алтай обитает около 3,6 тысячи особей. Еще около 145 животных насчитывается в соседней Республике Тыва.

Результаты первого учета молодняка помогут ученым оценить перспективы роста популяции и скорректировать меры по сохранению редкого вида.