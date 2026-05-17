Эксклюзивные кадры котят снежного барса опубликовали в Республике Алтай

Определить пол молодых ирбисов по внешнему виду невозможно

17 мая 2026, 09:38, ИА Амител

В Сайлюгемском национальном парке фотоловушка запечатлела двух подросших котят снежного барса, которые после отделения от матери продолжают держаться вместе. Специалисты отмечают, что такое поведение характерно для молодых ирбисов, однако вскоре животные разойдутся и займут собственные территории.

Как рассказал заместитель директора нацпарка Денис Гуляев, взрослые снежные барсы обычно ведут одиночный образ жизни и ревностно охраняют свои охотничьи участки.

«Фотоловушка поймала момент, когда уже взрослые котята одного помета отделились от матери, но еще держатся вместе. Такое поведение характерно для кошачьих, однако скоро эти особи точно разойдутся в стороны, каждый займет индивидуальную территорию, где будет охотиться, а границы участка усердно помечать и охранять», — пояснил Гуляев.

Специалисты также отметили, что определить пол молодых ирбисов по внешнему виду невозможно, поскольку самцы и самки снежного барса практически не отличаются друг от друга.