Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с дикими животными

В Минприроды рекомендуют не приближаться к зверям, не пытаться их преследовать или фотографировать с близкого расстояния и избегать любых попыток контакта

25 мая 2026, 21:10, ИА Амител

Бешеная лиса / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирской области жители могут встретить диких животных практически в любом районе региона. Об этом сообщили в областном Министерстве природных ресурсов и экологии, напомнив, что опасность могут представлять не только бурые медведи, но и лисицы, зараженные бешенством.

Как пояснили в ведомстве в ответ на запрос "Om1 Новосибирск", вся территория области подходит для обитания диких животных. Поэтому встречи с ними возможны практически повсеместно — как в лесных массивах, так и рядом с населенными пунктами.

Чаще всего жители региона сталкиваются с косулями, лосями, лисицами, енотовидными собаками, бобрами и ондатрами. Кроме того, в Новосибирской области обитает большое количество различных видов птиц.

При этом специалисты не исключают и встречи с бурым медведем. В Минприроды уточнили, что этот хищник встречается на территории Кыштовского, Северного, Венгеровского, Убинского, Чулымского, Колыванского, Маслянинского, Сузунского, Мошковского, Каргатского, Коченевского и Искитимского районов.

В министерстве отметили, что бурые медведи обычно не проявляют агрессию без причины. Опасным их поведение становится, как правило, при защите территории, добычи или потомства.

Кроме медведей, внимание жителей обратили на лисиц. По данным специалистов, эти животные распространены по всей области, а некоторые особи могут быть заражены бешенством.

В связи с этим жителям региона напомнили основные правила безопасности при встрече с дикими животными. В Минприроды рекомендуют не приближаться к зверям, не пытаться их преследовать или фотографировать с близкого расстояния и избегать любых попыток контакта.

«Ни в коем случае не надо пугать животное, проявлять к нему агрессию или предпринимать попытки самостоятельно отловить его, подкормить или погладить», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты советуют при встрече с диким животным спокойно отойти на безопасное расстояние и не совершать резких движений, которые могут спровоцировать агрессию.