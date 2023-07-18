Удары по штабам и портам. Как Россия ответит на новый теракт на Крымском мосту?

Эксперты считают, что разрыв зерновой сделки превратит Черное море в зону боевых действий

18 июля 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: ТАСС

На специальном совещании в Кремле президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту "очередным террористическим актом киевского режима". Учитывая, что за период СВО это уже вторая атака на транспортную артерию, трудно представить, что случившееся останется без последствий, в которых попробовал разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Абсолютной защиты в боях не бывает

В ходе совещания Путин назвал теракт бессмысленным с военной точки зрения, "не имеющим никакого значения", "поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок".

"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил президент РФ.

Стоит добавить, что полуостров продолжает подвергаться атакам. Так, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 июля пресечено 28 попыток украинской стороны нанести удары по объектам региона с помощью беспилотников (БПЛА). Согласно сообщению, 17 единиц БПЛА были уничтожены, а 11 аппаратов удалось обезвредить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений допущено не было.

Что касается защиты моста от возможных атак, то военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что атаки с воздуха могут пресекаться работой отлаженной системой ПВО. С отражением атак надводных беспилотников, как это произошло утром 17 июля, дело обстоит гораздо сложнее.

"Хотя там и стоят различные датчики, фиксирующие разного рода опасности, но в ходе боевых действий нет абсолютной защиты от оружия противника. Как и нет абсолютной возможности для атаки, – сообщил он amic.ru.

Гуманитарный коридор закрыт

Впрочем, данная ночь была нелегкой не только в Крыму. Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева ракетами "Калибр" и БПЛА "Герань". Были повреждены объекты портовой инфраструктуры. В Николаеве, как сообщил начальник областной военной администрации Виталий Ким, ракеты попали "в объект промышленности, вследствие чего произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано".

Впрочем, судя по сообщениям в соцсетях, пожар в Николаеве был довольно мощный, погасить его сумели только к утру. Правда, Ким не сообщил, о каком объекте идет речь. Некоторые наблюдатели предположили, что огонь охватил крупную нефтебазу. Также известно о взрывах в городе Очакове и других регионах Украины. Как считает Виктор Литовкин, эти удары можно считать частью ответа на теракт на Крымском мосту.

"Кроме того, приостановка зерновой сделки тоже является ответом. Как отмена безопасности для судов, проходящих по гуманитарному коридору, – теперь такого коридора нет, как и гарантий безопасности. Вся территория северо-западной части Черного моря для нас является зоной боевых действий", – пояснил он.

Как известно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 июля о приостановке со стороны Москвы участия в зерновой сделке. Стоит заметить, что возмущение данным шагом России страны третьего мира (ради интересов которых в свое время эта сделка заключалась, – прим. ред.) почти не высказали. Зато последовало возмущение от Великобритании, Испании, Нидерландов, США, некоторых стран ЕС, а также главы Еврокомиссии.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что прекращение зерновой сделки – это не только удар по экономическим интересам Украины (российские условия в ходе ее реализации все равно фактически не соблюдались и даже игнорировались, – прим. ред.), но и возможность для ВС РФ атаковать украинские порты.

"Теперь нас ничто не связывает. Тем более что порты являются объектами двойного назначения и активно использовались для снабжения ВСУ. И речь не только об Одессе и Николаеве, но и некоторых других важных портах", – сообщил он amic.ru.

Бить будут. Комплексно

По словам Дандыкина, ударам российских военных также наверняка подвергнутся центры принятия решений, как это уже имело место в последние месяцы.

"Среди них – места расположения наемников и иностранных специалистов, в частности, Львовская академия сухопутных войск. Конечно, атакованы будут логистические пункты, склады с техникой, вооружением. Это уже началось, но дальше эти удары будут нарастать и носить комплексный характер – производиться с воздуха, моря и орудиями на земле", – предположил собеседник и добавил, что следует ожидать также удары по мостам через Днепр на Украине.

Что касается уничтожения военной техники, то, по информации некоторых СМИ, в результате ракетных ударов комплексов "Искандер" с территории Белгородской области было уничтожено несколько железнодорожных эшелонов с военной техникой в Харькове. Сообщается, что среди уничтоженной техники – германские танки Leopard, американские БМП Bradley и другое вооружение. Как сообщают очевидцы, в Белгородской области и самом Белгороде чувствовалась детонация от разрывов ракет в Харьковской области.

Как отмечает Виктор Литовкин, прекращение действия гуманитарного коридора фактически отрезает Украину от Черного моря.