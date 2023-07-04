Умер актер из ряда популярных советских фильмов Владимир Приходько

За время карьеры он снялся более чем в пятидесяти картинах

04 июля 2023, 14:38, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

Умер известный советский актер Владимир Приходько. Ему было 89 лет, пишет портал "Кино-театр. ру".

За время своей профессиональной карьеры Владимир Приходько сыграл роли более чем в 50 фильмах, часть которых вогла в список лучших советских картин.

На его счету роли в "Операции Ы" и "Джентельменах удачи". Также актер снимался в фильмах: "Рожденная революцией", "Возвращение Будулая", "Первая конная", "Вам и не снилось", "И снова Анискин".

Причина смерти Владимира Приходько не сообщается.