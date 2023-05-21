Умер актёр из "Улицы разбитых фонарей" Олег Василюк

Ему было 78 лет

21 мая 2023, 18:12, ИА Амител

Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

На 79-м году жизни скончался советский и российский актёр, каскадёр Олег Василюк. Об этом сообщает "Российская газета".

Василюк начинал свою карьеру в 60-х годах прошлого века. Первой работой стала эпизодическая роль падающего с лестницы белогвардейца в картине "Седьмой спутник".

За время работы Олег Василюк принял участие в съёмках более 60 проектов. Широкому зрителю он известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", а также "Агент национальной безопасности".