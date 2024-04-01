Умер бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко

Ему был 71 год

01 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/661015

На 72-м году жизни скончался бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Святослав Пелишенко. Об этом в соцсетях рассказала кинокритик Сусанна Альперина.

"Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый", - написала Альперина.

Причина смерти Пелишенко не раскрывается.

Пелишенко был капитаном команды Одесского государственного университета "Одесские джентльмены", которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги, с 1991 года он работал в Москве. Он также участвовал в создании программ "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Субботний вечер", "Песня года", различных мюзиклов и других шоу.