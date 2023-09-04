Умер основатель группы Smash Mouth, автор хита из "Шрека" Стивен Харвелл

Причина смерти певца в возрасте 56 лет – печеночная недостаточность

04 сентября 2023, 23:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Умер бывший фронтмен группы Smash Mouth Стивен Харвелл – автор песни All Star, ставшей широко известной благодаря мультфильму "Шрек". Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на менеджера группы.

Причина смерти певца в возрасте 56 лет – печеночная недостаточность. В последние годы он пытался бороться с алкогольной зависимостью, после того как узнал о проблемах со здоровьем в 2021 году. Также сообщалось, что у Харвелла было больное сердце.

По информации Entertainment Weekly, Харвелл находился дома в окружении близких и друзей. Жены у него не было, а единственный сын Пресли умер в 2001 году от лимфатической лейкемии.