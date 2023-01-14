Умеренный снег с метелями. О погоде в Алтайском крае 14 января

На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы

14 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -14 до -19 градусов ожидается в Алтайском крае днём в субботу, 14 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет холоднее — до -25 градусов.

Небольшой, по северу умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле ожидается от -12 до -14 градусов. Небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, порывы до 22 м/с.