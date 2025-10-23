Уникальная площадка. В АлтГУ проводят Мастерскую рекламы и событийного маркетинга

Студентам предстоит разработать концепции мероприятий для широкого круга клиентов

23 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Мастерская рекламы и событийного маркетинга в АлтГУ / Фото: Медиа комьюнити Медиахаб ИГН АлтГУ

В преддверии Дня рекламиста Алтайский государственный университет дал старт XVIII Мастерской медиа и рекламы – уникальной площадке, где студенты профильных направлений встречаются с опытными профессионалами креативной индустрии. В этом году акцент сделали на актуальном направлении – событийном маркетинге. Руководство практической частью проекта доверили ведущему ивент-агентству региона OMG Event*.

Организатором мастерской выступила кафедра журналистики, медиа и рекламы Института гуманитарных наук АлтГУ. Это учебная программа, которая рассчитана на подготовку профессиональных кадров. Студенты под руководством экспертов будут решать бизнес-задачи, предложенные индустриальными партнерами. В этом сезоне участникам предстоит разработать концепции мероприятий для широкого круга клиентов, демонстрируя свою креативность и стратегическое мышление.

Среди заказчиков XVIII Мастерской – разные организации. Студенты будут работать над проектами для ООО "ВелКен" (известного брендом семечек "Зум-зум"), Краевого кризисного центра для женщин, ивент-агентства OMG Event*, коммуникационного агентства полного цикла Just Up agency*, а также для Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

«Мы сознательно выбрали в этом году тематику ивентов. Событийный маркетинг – это мощный инструмент, который позволяет не только продвигать бренды, но и решать важные социальные задачи, выстраивая прочную эмоциональную связь с аудиторией. Задачи, поставленные нашими партнерами, охватывают широкий спектр: от создания запоминающегося потребительского опыта до разработки просветительских и социально значимых инициатив», – комментирует заведующая кафедрой журналистики, медиа и рекламы Екатерина Валюлина.

Мастерская рекламы и событийного маркетинга в АлтГУ / Фото: Медиа комьюнити Медиахаб ИГН АлтГУ

Участников ждет интенсивная образовательная программа. Своим опытом поделятся ведущие специалисты из агентств Just Up agency*, Сибирской медиагруппы, студии МАЯК video production* и других авторитетных компаний. Студенты получат ценные практические навыки: научатся проектировать мероприятия, создавать сценарии, рассчитывать бюджеты, выстраивать работу с партнерами и оценивать эффективность проведенных событий.

Итоги XVIII Мастерской медиа и рекламы представят 13 ноября 2025 года. Лучшие проекты получат шанс быть воплощенными в жизнь.

Отметим, что на базе АлтГУ активно работает творческо-производственная лаборатория MeдиаHub*. Ее участники уже реализуют различные медийные, образовательные и научные проекты, используя передовое оборудование: профессиональные видеокамеры, студийное освещение, аппаратуру для записи и обработки звука, лицензионное программное обеспечение. Кроме того, студенты осваивают организацию прямых трансляций и онлайн-мероприятий, пользуются возможностями умной видеостудии Jalinga и телесуфлера. С начала 2025 года в структуре кафедры также функционирует Центр проектной журналистики, призванный объединить студентов для реализации амбициозных медиапроектов.

В ближайших планах кафедры – открытие ивент-лаборатории. Эта образовательно-практическая зона станет кузницей кадров для будущих специалистов по рекламе и PR. Здесь студенты научатся создавать, организовывать и проводить мероприятия различных форматов – от образовательных мастер-классов и нетворкинг-сессий до масштабных фестивалей.

Кафедра журналистики, медиа и рекламы АлтГУ уже 30 лет готовит высококвалифицированных специалистов в области рекламы, PR, журналистики и медиакоммуникаций. Образовательную программу "Связи с общественностью" запустили в университете в 1995 году, сделав вуз одним из первых в России, где начали готовить PR-специалистов. В 2011 году открылся бакалавриат "Реклама и связи с общественностью". За годы существования кафедра выпустила около тысячи специалистов, которые сегодня занимают ведущие позиции на рекламном рынке региона и страны.

*OMG Event (ОМГ Ивент); Just Up agency (Джаст ап эйдженси); МАЯК video production (МАЯК Видео продакшн); MeдиаHub (МедиаХаб); Jalinga (Джалинга)