"Инициатива, неравнодушие": как бизнесмен Александр Локтев учился ответственности в АлтГУ

В пятом и заключительном выпуске рубрики "Они учились в АГУ" на радио Business FM Барнаул – бизнесмен и политик Александр Локтев

Александр Локтев на радио Business FM Барнаул / Фото: amic.ru

"Нашим преподавателям было не все равно" – так вспоминает годы обучения в Алтайском государственном университете Александр Локтев, директор по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода. По его словам, педагогам было очень важно выпустить своих подопечных в профессиональную жизнь "со знаниями в головах". Политик убежден – именно знания, полученные в АлтГУ, и стали его настоящей путевкой в серьезный мир маркетинга, экономики и политики.

Справка:

Александр Сергеевич Локтев в 2011 году получил высшее образование в АлтГУ по направлению "Экономика", через год там же окончил программу "Юриспруденция". После обучался деловому администрированию в Международной школе бизнеса SolBrige и в других вузах. С 2013 года занимает должность директора по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода. Политик, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, председатель постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

Почему именно АГУ?

– Мы с братом поступили в АГУ на экономфак. Родители нас в целом направляли и до сих пор направляют. Это было такое общее решение, и сейчас я понимаю, что оно было правильное – поступить именно в классический университет, получить первое, но классическое образование.

На тот момент экономисты были очень востребованы. Сейчас, возможно, тренд сменился где-то в сторону технических специальностей. Но тогда юристы, экономисты – хорошие особенно – были очень востребованы. Мы стремились стать высококлассными специалистами в этих областях.

"Студенчество связано с ответственностью"

– Я считаю, что у нас был достаточно умный класс, здоровая конкуренция, из тех, кто стремился получить высокие отметки, похвалу. Я, мне кажется, был в их числе, может быть, не в самом топе, но старался тоже получать пятерки. Студенчество – это же такая история, связанная с ответственностью. В школе за тебя отвечают учителя, в университете ты уже сам по себе, тебя только направляют.

У нас была достаточно дружная группа, мы и сейчас поддерживаем контакт. Ответственность, инициатива, неравнодушие – эти принципы мы получили благодаря учебе в АГУ.

Легкие люди, невероятная подача

– В моем личном топе было три преподавателя. Андрей Анатольевич Байкин, преподаватель высшей математики. Он так невероятно легко, интересно и с таким мощным чувством юмора рассказывал сложный предмет – высшую математику. Много кто не понимал, много кто списывал. Но я с удовольствием слушал; повторюсь – подача была просто невероятной.

Сергей Иванович Обиремко – это была уже экономика, эконом-теория. Он тоже такой погруженный в свою сферу человек. И, давая лекции, он отходил, как я это уже потом понял, от общего плана, давал нам знания из конкретных работ, пособий, интересных монографий. Мы эти сложные вещи записывали, но расшифровывали уже потом, сами для себя.

И Оксана Николаевна Пяткова, она вела маркетинг, – легкий, приятный человек. Давала знания с приведением примеров. Она посоветовала мне один учебник по маркетингу, который зашел на ура. Это один из немногих учебников, прочитанный мною до конца, от корки до корки. И все благодаря преподавателю Пятковой.

Сергей Николаевич Бочаров (ректор АлтГУ. – Прим. ред.) тогда был просто преподавателем, насколько я помню, на кафедре маркетинга. Бочаров как преподаватель вел работу не только с документами для отправки студентов за границу, но и помогал им подготовиться к экзамену и написать эссе, по результатам которых можно было получить грант на обучение и поездку – что у меня с братом и получилось. Мы хорошо сдали экзамены в Новосибирске, эссе хорошие написали. Бочаров все проверял, смотрел, где-то корректировал – так мы получили гранты на обучение в Южной Корее. А после учебы вернулись и здесь начали применять полученные знания.

"Отдайте мне мой букет"

– Кабинет освобождается – и остается букет цветов. Забыли, видимо. Заходит наш преподаватель информатики – хорошая женщина, очень мы ее любили, – а мы вот такие задорные, веселые, легкомысленные, говорим: "Это вам". Она такая сразу растрогалась: "Ой, спасибо, да не надо было, да вы что, ребята?" На минуту это показалось шуткой, но я понимал, что до всех доходит: не дай бог, сейчас вернется преподаватель и скажет: "Отдайте мне мой букет". И все как на иголках сидели молча первые минуты.

"Со знаниями в головах"

– Я ценю наших преподавателей, потому что им было не все равно. Знаете, они ко всем относились одинаково. Параллельно я занимался спортом – кстати, выступал за госуниверситет на студенческих спартакиадах и чемпионатах России. Относились с пониманием, но при этом дни моего отсутствия мне приходилось отрабатывать. То есть заставляли учиться. И я думаю, во многом потому, что они были неравнодушны к тому, чтобы мы выпустились со знаниями в наших головах.

Специалисты стране нужны

– Высшее образование на то и высшее, что это некая ступенька более серьезная. В стратегической перспективе хорошие, или даже отличные, экономисты, юристы нужны стране, краю, предприятиям и так далее.

Менять мир – не просто

– Да, безусловно, все знания, которые мы получили там, дали возможность мне руководить профильными отделами маркетинга, франшизы, продаж на крупнейшем предприятии в Алтайском крае. Сейчас я занимаю должность директора по стратегическому развитию. Он как раз и должен обладать знаниями сразу в нескольких непростых сферах. То есть финансы, маркетинг, менеджмент. Мне кажется, как раз наш госуниверситет и смог заложить во мне набор этих знаний. Точно так же в Законодательном собрании без этих знаний и без знаний, которые я получил, уже учась на юридическом факультете, я бы не смог руководить сейчас комитетом.