Медиа и продвижение. В АлтГУ проходит масштабный форум "Сила Алтая"

Участие в нем принимают более 550 студентов и экспертов

18 сентября 2025, 10:00, ИА Амител

Медиафорум "Сила Алтая" / Фото: Ирина Махрина / Медиакомьюнити "Медиахаб"

"Если событие не осветили, то, можно сказать, его и не было" – этой фразой ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров торжественно открыл первый медиафорум "Сила Алтая". Масштабное событие для студентов из 27 вузов России проходит в АлтГУ с 16 по 18 сентября. Почему именно в классическом университете и чему там научат будущих журналистов и медиаспециалистов – рассказываем.

Сила Алтая

АлтГУ для проведения форума выбран не случайно. Во-первых, здесь действует студенческий медиацентр Минобрнауки России "Медиахаб".

«Это уже довольно профессиональное сообщество учащихся, которые освещают повестку не только университетского, но и краевого, и даже федерального уровня. В целом же по направлениям медиа, журналистика, реклама и связи с общественностью в АлтГУ учатся около 800 студентов, аспирантов, магистрантов», – отметил ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Во-вторых, алтайский вуз – один из крупнейших научно-образовательных центров страны, сегодня в университете обучается более 20 тысяч человек из разных регионов РФ и других государств.

Но еще важнее – в университете действует одна из ведущих научных школ в области исследования археологии и этнографии тюркских народов, входящая в научно-образовательный центр "Большой Алтай". Кстати, в эти же дни в вузе проходит еще одно масштабное мероприятие – IV Международный алтаистический форум "Славяно-тюркский мир на пространстве Большого Алтая: история и современность".

«Алтай считается центром зарождения тюркской цивилизации, сегодня в эту группу входит 25 этносов, включая венгров, казахов, якутов, телеутов и других. Через алтайские горы проходит так называемый степной коридор, который позволяет пересечь континент с севера на юг. Именно у нас были найдены останки денисовского человека. А еще у нас здесь огромное количество археологических раскопок», – напомнил Сергей Бочаров.

Форум проводят, в том числе, и для того, чтобы рассказать молодежи о роли этого этноса в истории. Ребята общаются с историками, узнают больше о том, чем и кем славится Алтай, подчеркнул ректор. Именно поэтому форум начали по-хозяйски со знакомства: гостям рассказали о Барнауле и его истории, а также о Большом Алтае, куда, кроме России, входят Монголия, Казахстан и Китай.

Медиафорум "Сила Алтая" / Фото: Ирина Махрина / Медиакомьюнити "Медиахаб"

Учиться нужно всегда

Еще одно важное направление – медиа. В рамках форума проходят лекционные и дискуссионные сессии, посвященные актуальным темам медиаиндустрии. Здесь рассказывают, какие есть технологии работы с информацией, о новых тенденциях в продакшн и СММ.

Так, главный редактор медиапроекта "НаукаMail" ("НаукаМейл") Никита Шульгин расскажет, как продвигать науку с вдохновением. Руководитель направления продакшн Paraweb ("Паравеб") Максим Огородников – как популяризировать университет. Доцент кафедры национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Роман Баканов – о технологиях работы с информацией, которая претендует на сенсационное восприятие аудиторией. А контент и SMM-специалист Paraweb Елизавета Пушкарева подготовила выступление на тему "Как объяснить даже бабушке, где ты работаешь".

Особое внимание уделяют новым технологиям – нейросетям. Режиссер и креатор системного интегратора Paraweb ("Паравеб") Влад Тунев проведет открытую лекцию о нейросетях, доступных медийщикам для повседневной работы.

Кроме того, участники форума смогут поработать в командах с наставниками из ведущих медиаорганизаций и обменяться опытом с экспертами.

Участниками форума стали студенты из Кемерова, Краснодара, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Карачаево-Черкесии, Перми, Удмуртии, Башкортостана и Кыргызстана. А также эксперты в области медиапроизводства и журналистики.

«Государство и вузы создают много условий для вашей профессиональной реализации. Учитесь, ведь никогда не поздно это делать», – напутствовал начальник Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук.